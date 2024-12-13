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TALÄ°P'LE AZEM KARÅžILAÅžTI

Piraye, AyÃ§a'nÄ±n derslerine olan ilgisini kaybetmesinden dolayÄ± endiÅŸelenince Azem'den yardÄ±m istedi. Talip'le Azem Piraye'nin evinde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Piraye ara bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Talip' "Ya o adam ya ailen?" diyerek kardeÅŸini seÃ§im yapmaya zorladÄ±.

DÄ°LBER'Ä°N OLAYSIZ GÃœNÃœ YOK!

Zerre'nin yaÅŸadÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± vicdan azabÄ± Ã§eken Dilber ile YÄ±ldÄ±z, 'ÅŸova devam' dercesine sahnede coÅŸtu. O sÄ±rada pavyondaki diÄŸer kadÄ±nlarÄ±n kendileri hakkÄ±nda konuÅŸtuÄŸunu fark eden Dilber, kavga Ã§Ä±kardÄ±.

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'NEREYE GÄ°TSEM SONUNDA SANA GELÄ°YORUM'

YaÅŸadÄ±klarÄ±ndan bunalan Dilber, Azem'le dertleÅŸti. "Nereye gitsem sonunda sana geliyorum, bu hayat benim Ã¼zerime Ã§ok geliyor" ÅŸeklinde konuÅŸan Dilber'le Azem'in yakÄ±nlaÅŸmasÄ± dikkat Ã§ekti.

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GÃœÃ‡LÃœ KADRO

BKM yapÄ±mÄ± dizinin gÃ¼Ã§lÃ¼ oyuncu kadrosunda YÄ±lmaz ErdoÄŸan, Hazar ErgÃ¼Ã§lÃ¼ ve Selma ErgeÃ§'in yanÄ± sÄ±ra Kubilay Aka, RÄ±za KocaoÄŸlu, Sera Kutlubey, GÃ¼ven KÄ±raÃ§, Yasemin BaÅŸtan, Bora Cengiz ve GÃ¼lenay Kalkan gibi isimler yer alÄ±yor. Projenin yÃ¶netmen koltuÄŸunda ise Åženol SÃ¶nmez oturuyor. YÄ±lmaz ErdoÄŸan'dan Ä°nci Taneleri' yeni bÃ¶lÃ¼mleri ile perÅŸembe akÅŸamlarÄ± saat 20.00'de Kanal D'de!