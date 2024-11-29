Dilber'i korkutan misafir! Azem'den anlamlı sözler: Gözler yalan söylemez...

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Dizinin yeni bölümünde;

Talip’i darbeden Azem karakola gidip teslim oldu. Polisler Azem’in GBT’sine bakıp nezarete attı.

Kasım, Özgür’ü arayıp olanlar hakkında bilgi verdi.

Cenk, Piraye’ye Azem’in abisini darbettiğini söyledi. Şaşkınlık yaşayan Piraye ne tepki vereceğini bilemedi. Cenk ile Piraye de karşı karşıya geldi.

ÖZGÜR, SEMİRAMİS'İN GÜVENİNİ KAZANDI

Özgür, Semiramis’i yeni kafesine davet etti. Gerçekleri öğrenmek isteyen Semiramis, Özgür’e neler olup bittiğini sordu.

Özgür de her şeyi tek tek anlattı. ‘Güvenini geri kazanmam çok zor biliyorum ama mecbur olmasaydım sana asla yalan söylemezdim. ’

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ZERRE OLAY ÇIKARDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Tayfun, Cenk ile pavyona gitti. Yıldız ve Dilber de ikilinin masasına eşlik etti. Dilber, Cenk’ten neler olup bittiğini öğrendi.

Yıldız’a aşık olan Zerre, masaya gidip olay çıkardı. Tayfun, Zerre ile Yıldız’ın arasında olanları öğrendi.

ARCAN VE NEHİR BOŞANIYOR

Mahun oğlu Arcan’ı çağırıp Azem hakkında bilgi aldı. ‘O adam Nehir’in babası ama düğüne gelişi de ortaya çıkışı da bizden habersiz’

Düğünün değerlendirmesini yapan Mahun, Azem’i suçladı. Semiramis ise karşı çıktı, ‘Onun olanlarla alakası yok’

Talip, Mahun’u arayıp fiziki saldırıya uğradığını ve bunu yapanın Azem olduğunu söyledi.

AZEM SERBEST BIRAKILDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Adliyeye götürülen Azem verdiği ifadenin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Piraye, Azem’i arayıp olanlar hakkında bilgi aldı ve görüşmek için eve davet etti.

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'GÖZLER YALAN SÖYLEMEZ' - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Azem, Ayça ile konuşup onun güvenini kazanmaya çalıştı: ‘Herkes herkesle ilgili bir sürü şey söyler ama bir insanın iyi mi, kötü mü olduğunu anlamanın çok basit yöntemi vardır. O kişinin gözlerine bakacaksın, gözleri okumayı öğreneceksin. Kötü bir insan iyi bir insan gibi konuşabilir, yalan söyleyebilir ama iyi bir insan gibi bakamaz. Yani gözler yalan söylemez.’

YILDIZ, TAYFUN'U TERSLEDİ

Tayfun, Yıldız ile buluşup ona hislerinden bahsetti; ‘Ben senden hoşlanıyorum Yıldız’

Yıldız ise, ‘Siz boş bir hevesten dolayı kapılıyorsunuz. Yoksa siz kim ben kimim.’ karşılığını verdi. Tayfun’un ‘takılırız’ sözleri Yıldız’ı kızdırdı.

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AZEM'İN EŞİNİ KİM ÖLDÜRDÜ? - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Azem’in kitabını alan yayınevi kitabın ne zaman biteceğini sordu. Merak edilen ‘kahramanımızın eşini kim öldürdü’ sorusu da yakında cevap bulacağı anlaşıldı.

DİLBER'İ ENDİŞELENDİREN MİSAFİRLER - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kamuran’ın işlettiği pavyona giden Reyyaz, Dilber’i dans ederken gördü. Reyyaz, Dilber’den etkilendi.

Dilber, Zahir’in de pavyona gelmesiyle endişeye kapıldı.