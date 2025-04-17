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Dilber'den Azem'e sert tepki! 'Çocuğumu alırlar benden'

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#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 13:22

Kanal D'nin Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi İnci Taneleri, ekranda bu akşam yine duygu fırtınası estirecek. Diziye, Dilber'in Azem'e isyanı ve Azem'in yıllar sonra bulduğu oğlu Ferda ile sohbeti damga vuracak.

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 Fonda "Bilseydim" isimli türkünün yer alacağı sahnede Dilber, Azem'e, "Herkes yer içer, hesabı kim öder? Ben öderim. Çocuğumu da alırlar benden. Sonra sana gelirim. Sen de 'Benim yarınım falan belli değil' dersin" sitemiyle adeta rest çekecek.

Dilberden Azeme sert tepki Çocuğumu alırlar benden

'GERÇEK AİLEME SONRADAN KAVUŞTUM'

Perşembe akşamlarının ilgiyle izlenen yapımı İnci Taneleri'nde, Azem ve uzun seneler sonra kavuştuğu, kendisi gibi edebiyatçı olan oğlu Ferda'nın başrolde olacağı sahne de hafızalara kazınacak.

Taylan Meydan'ın canlandırdığı Ferda ile Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ'ın fiziki benzerlikleriyle sosyal medyada gündem oldukları dizide, Ferda'nın bir kızı olduğu ortaya çıkacak.

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"Dağlara mı Yazdın" türküsünün eşlik edeceği sahnede Ferda, "Gerçek aileme ben sonradan kavuştum" diye söze girip kızının adının Mısra olduğunu açıklayacak ve gözyaşları sel olup akacak.

Dilberden Azeme sert tepki Çocuğumu alırlar benden

BEYAZ CAMIN 'İNCİ TANELERİ'

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği İnci Taneleri'nin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

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#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan

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