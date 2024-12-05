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Dilber, Zahir'i öldürecek mi?

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 13:53

Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri’nin bu akşam ekrana gelecek bölümünde heyecan dorukta…

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Temposu yüksek bölümde Dilber, Reyyaz ile iş birliği yapan Zahir'in pavyona gelmesiyle çileden çıkar. Dilber, Zahir'in ona olan aşkından ve takıntısından son noktaya gelir, eline bıçağı alıp Zahir'in üzerine yürür. Dilber öfkesine yenik düşüp Zahir’i yaralayacak mı? Zahir için bu defa yolun sonu mu geldi? Tüm merak uyandıran soruların yanıtları bu akşam ekrana gelecek bölümde verilecek.

Dilber, Zahiri öldürecek mi

GÜÇLÜ KADRO

BKM yapımı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç’in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

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Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00’de Kanal D’de!

Dilber, Zahiri öldürecek mi

 

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#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D

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