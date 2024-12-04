Dilber yol ayrımında... 'Sen benim cehennemim misin?'

Güncelleme Tarihi:
Yeni bölümüyle ekrana gelecek olan yapımda Dilber, Azem’e Zahir'in pavyonda olduğunu haber verir. Azem ve Cihan, Reyyaz ile Zahir'e meydan okur. Hüzünle coşkuyu figürlerine yansıtan Dilber, içindeki acıyı atmaya çalışır ve sahnede kendi dilinde dansıyla isyan eder.
GÜÇLÜ KADRO
BKM yapımı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç’in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00’de Kanal D’de!