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Dilber yol ayrımında... 'Sen benim cehennemim misin?'

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Azem Yücedağ#Dilber
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 12:59

Kanal D’nin dizisi İnci Taneleri’nde heyecan dorukta…

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Yeni bölümüyle ekrana gelecek olan yapımda Dilber, Azem’e Zahir'in pavyonda olduğunu haber verir. Azem ve Cihan, Reyyaz ile Zahir'e meydan okur. Hüzünle coşkuyu figürlerine yansıtan Dilber, içindeki acıyı atmaya çalışır ve sahnede kendi dilinde dansıyla isyan eder.

Dilber yol ayrımında... Sen benim cehennemim misin


Dizinin temposunun arttığı anlarda Dilber, Zahir'in ona olan aşkından ve takıntısından bıkar. Pavyonda karşı karşıya geldiği, hayatını karartan Zahir’e öfkesini dindiremeyen Dilber, “Sen benim cehennemim misin?” diyerek isyan eder ve pavyonu birbirine katar.

Dilber yol ayrımında... Sen benim cehennemim misin


AŞK KAPIYI ÇALIYOR

Tüm bunlar yaşanırken herkes hayatındaki sorunları çözmeye çalışır. Semi ile yakınlaşan Cihan’ın kapısını aşk çalarken, onu muhbir yapmaya çalışan emniyet müdür yardımcısı Kürşat ile de uğraşır. Öte yandan Nehir, sorunlarla dolu evliliğini bitirmek için gerekli adımları atmaya karar verir.

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Dilber yol ayrımında... Sen benim cehennemim misin

GÜÇLÜ KADRO

BKM yapımı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç’in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00’de Kanal D’de!

Dilber yol ayrımında... Sen benim cehennemim misin

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#İnci Taneleri#Azem Yücedağ#Dilber

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