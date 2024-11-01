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Dilber ve Yıldız çoştu... İnci Taneleri'nden 'Kar Yolla' performansı

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#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan
Dilber ve Yıldız çoştu... İnci Tanelerinden Kar Yolla performansı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 12:40

Kanal D’nin iddialı yapımı “İnci Taneleri”nde Azem’in kızının düğününe giden Dilber ve Yıldız, sürpriz bir şekilde kendilerini piste attı. İkilinin “Kar Yolla” şarkısındaki dans performansı büyük beğeni topladı.

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 CİHAN’IN SABIKASI

Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı hem başrolünü oynadığı İnci Taneleri’nin 20’nci bölümünde Kürşat komiser, Mahun Hanım’a Cihan, Necmi ve Aleyna’nın sabıkalı olduğunu söyledi. Nehir, bu durumu öğrendi. Cihan, ablasına isterse düğününe katılmayabileceği önerisini getirirken Nehir, bu teklifi reddetti ve sadece Semiramis’ten uzak durması konusunda kardeşini uyardı.

Dilber ve Yıldız çoştu... İnci Tanelerinden Kar Yolla performansı

NEHİR BENİM KIZIM

Azem ve Piraye, teknede yalnız konuşarak yüzleşti. Piraye, Azem’e neden burada olduğunu sordu. Azem de ayrıldıkları o gece anlatamadığı gerçekleri Piraye’ye itiraf ederek “Nehir benim kızım.” dedi.

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Dilber ve Yıldız çoştu... İnci Tanelerinden Kar Yolla performansı

NEHİR’İN DÜĞÜNÜ

Herkesin ısrarıyla Azem kızının düğününe gitti. Kızının en mutlu gününü uzaktan izlerken Dilber ve Yıldız ani bir kararla oyun havasında piste daldı. İkili “Kar Yolla” şarkısıyla dans ederken Azem takı merasiminde kızının yanına gitti ve kızıyla bir kez daha yüz yüze geldi.

Dilber ve Yıldız çoştu... İnci Tanelerinden Kar Yolla performansı

SİLAHLI BASKIN

Azem, Nehir’e annesinden kalan inci kolyeyi hediye etti. Baba kızın bu duygusal anı, patlayan silah sesleriyle bölündü. Reyyaz’ın adamları Cihan, Necmi ve Aleyna için düğünü bastı. Düğünde kimseye bir şey olmazken Nusret ve Berzan, Aleyna’yı kaçırdı.

Dilber ve Yıldız çoştu... İnci Tanelerinden Kar Yolla performansı

BKM İMZALI YAPIM

BKM imzalı “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri”nin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, İrem Çıray, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.

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Dilber ve Yıldız çoştu... İnci Tanelerinden Kar Yolla performansı

HER PERŞEMBE KANAL D’DE

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00’de Kanal D’de!

Dilber ve Yıldız çoştu... İnci Tanelerinden Kar Yolla performansı

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#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan

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