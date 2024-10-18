Dilber ve Azem'in romantik anları...

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İlk sezonuyla Türkiye’nin konuştuğu Kanal D dizisi İnci Taneleri, ikinci sezona da bomba gibi girdi. Dizinin 18’inci bölümü tüm reyting kategorilerinde birinci oldu.

Dizinin 19. bölümünde de heyecan kaldığı yerden devam etti.

EKİP GÖCEK'E GİTTİ

Azem ve Cihan kafede konuşurken Reyyaz’ın adamları mekâna saldırı düzenledi.

Yaşananların ardından Cihan bir süre şehir dışına çıkıp ablasının düğününe gitmeye karar verdi.

Kasım, Nergis, Dilber ve arkadaşları Azem’i de alıp Göcek’e doğru harekete geçti.

Nehir’in düğünü için Piraye ve ailesi de tatil adresi olarak Göcek'İ belirledi.

Konaklamak için otel arayan Azem, cezaevinden eski dostu Tahsin’in yanına gitti. Azem arkadaşından kalabilecekleri bir yer bulmasını istedi. Tahsin de bir çiftlik ayarladı.

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Düğün hazırlıklarına devam eden Nehir karşısında Kasım ve Nergis’i görünce duygusal anlar yaşadı.

Cihan da arkadaşı Necmi ve sevgilisi Aleyna ile Göcek’e ablasının düğünü için otele yerleşti.

NEHİR KARDEŞİNİ GİZLEDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Arcan’ın ailesinden geçmişini saklayan Nehir, kardeşine Arcan’ın ailesinin kendisiyle ilgili gerçekleri bilmediklerini söyledi. Cihan’ı kuzeni olarak tanıttı.

CİHAN AŞIK OLUYOR - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Düğün öncesi akşam yemeği düzenleyen Nehir bütün dostlarını bir araya getirdi. Arcan’ın kardeşi Semiramis de yemeğe katıldı. Arcan yemeğin ardından Cihan’ın yanına gidip, onu uyardı; ‘Ne tür insanlar olduğunuzu biliyorum, oyuna kendinizi kaptırmayın. Kız kardeşime de öyle bakmayı kes!’

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Azem de arkadaşı Tahsin’in yönlendirmesiyle Nehir ve Piraye’nin de bulunduğu restorana gitti.

Ayça, Azem ve arkadaşlarını yemek gördü. Hocasının yanına giden Ayça, Azem’e selam verdi. Büyük şaşkınlık yaşayan Azem, Dilber ve diğerlerini Ayça ile tanıştırdı.

SÜRPRİZ TESADÜF - İZLEMEK İÇİN TIKLA

Ayça, annesinin yanına gidip Azem’in de restoranda olduğunu söyledi. Piraye, Azem’in yanına gelip sohbet etti. İkilinin sohbetine Dilber de dahil oldu. Bu durum Azem’i rahatsız etti. Ayça, hocasını ve arkadaşlarını tekneye davet etti.

Kızı ve oğlunu da restoran da gören Azem şaşkınlık yaşadı. İki kardeşi mutlu gören Azem daha sonra büyük sevinç yaşadı.

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DİLBER VE AZEM'İN ROMANTİK ANLARI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Daha sonra çiftliğe dönen Azem ve Dilber sohbet etti. İkili arasında romantik anlar yaşandı. Dilber, 'Bir sarılabilir misin bana? Müsaitsen…' sözleriyle Azem'i öptü.

Ayça, Azem’i tekrar arayıp tekneye davet etti. Azem de gitmeye karar verdi. Dilber ve arkadaşları da ona eşlik etti.