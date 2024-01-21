Dilber sektör yarattı! İnci Taneleri 25 Ocak Perşembe akşamı Kanal D’de...

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Kanal D’nin büyük merakla beklenen yeni dizisi “İnci Taneleri”, 25 Ocak Perşembe akşamı ekran yolculuğuna başlayacak.

Usta isim Yılmaz Erdoğan’ın yıllar sonra ekrana döneceği, gündemden düşmeyen “İnci Taneleri”nin birinci bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

Şarkıları, dans sahneleri ve çarpıcı diyaloglarıyla dikkat çeken dizinin son tanıtımı da yoğun ilgi gördü.

“Çocukları bulunca çok güzel bir yerde, çok güzel bir ev tutacağım. Hayal kuruyorsun, niye tasarruf yapasın ki...” sözleriyle başlayan tanıtım, Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ ve çocuklarının hayatına dair soru işaretleri, heyecanı iyice arttırdı.

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“İnci Taneleri”nin yayınlanan tanıtımına Azem ve Dilber (Hazar Ergüçlü) arasında yaşanan duygusal anlar da damga vurdu. Dilber’in “Sana bir sarılayım mı, müsaitsen” sorusu güldürürken Azem’in “Benim de epey oldu bir insana sarılmayalı” diye cevap vermesi duygusal anlar yaşattı.

‘DÖNENCE’DEN SÜRPRİZ TRANSFER

Kanal D’nin, 2023 yazında ekrana getirdiği, D Media imzalı “Dönence”de canlandırdığı ‘Gülce’ karakteriyle yıldızı parlayan genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, “İnci Taneleri”nin kadrosuna katıldı.

Genç oyuncunun Piraye’nin kızı ‘Ayça’ karakterine hayat vereceği öğrenildi. BKM imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

DİLBER FURYASI

Merakla beklenen “İnci Taneleri” dizisinde ‘Dilber’ karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansı büyük ses getirdi.

Danslı tanıtım filmi, kısa sürede YouTube, Instagram ve Facebook başta olmak üzere sosyal medya platformlarında 26 milyonun üzerinde izlenerek bir rekora imza attı.

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Tanıtımda Hazar Ergüçlü’nün giydiği elbise de büyük ilgi gördü. Bir moda firmasının kısa sürede hazırlayıp internetteki alışveriş platformlarında ‘Dilber Dress’ adıyla 950 liradan satışa sunduğu elbise kısa sürede tükendi.

Oyuncunun meşhur ettiği dans sonrası, Ankara’da bir dans kursu da talep üzerine ‘pavyon dansı kursu’ açtı. Öğretmen ve öğrencilerinin kurs görüntülerinin videosu ise sosyal medyada viral oldu.