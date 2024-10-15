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Dilber, Azem'e 'Deme' şarkısıyla seslendi: Deme düşmem ocağına, geleceksin ayağıma!

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#İnci Taneleri#Hazar Ergüçlü#Yılmaz Erdoğan
Dilber, Azeme Deme şarkısıyla seslendi: Deme düşmem ocağına, geleceksin ayağıma
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 15:15

İnci Taneleri’nin yeni bölümünde Dilber’i canlandıran Hazar Ergüçlü, kendi sesiyle “Deme” şarkısını söyleyecek. Perşembe akşamı yayınlanacak bölümün fragmanında Dilber ile Azem aynı araçta seyahat ederken görülüyor. Arka koltukta oturan Dilber, Azem’e “Deme düşmem ocağına, Geleceksin ayağıma, Yüzün olmaz ki bakmaya, Yaz bunu…” sözleriyle sesleniyor.

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GÖCEK’E GİDİYORLAR

Kanal D’nin iddialı yapımları arasında yer alan İnci Taneleri hem reytinglerde hem de sosyal medyada sezona zirvede başladı. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan bir fragman dikkatleri üzerine çekti. Tanıtım filminde Azem, Dilber, Yıldız ve Zerre Göcek’e doğru yol alıyor.

KEYİFLİ YOLCULUK

Seyahat sırasında Dilber, Azem’e Derya Bedavacı’nın sevilen arabesk şarkısı “Deme” ile mesaj veriyor. Dilber’i canlandıran Hazar Ergüçlü’nün kendi sesiyle söylediği şarkı, Azem’i ve araçtakileri keyiflendiriyor.

Dilber, Azeme Deme şarkısıyla seslendi: Deme düşmem ocağına, geleceksin ayağıma

SEMİRAMİS, GÖCEK’TE ORTAYA ÇIKTI

Tanıtım filminde diziye “Semiramis” rolüyle yeni katılan Bestemsu Özdemir, öncesinde ihtişamlı bir teknede sonra da bir mekânda Cihan’a “Afiyet olsun.” derken görülüyor.

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SON NEFESİNİ VEREN KİM?

Fragmanın final sahnesinde Azem’in Dilber’e “Bu manzaraya karşı, son nefesini vermeli insan.” dediği anlarda işkence sahneleri ekrana geliyor. Tanıtımda duyulan o son nefesin kime ait olduğu, Azem’in kiminle masaya oturduğu dizinin yeni bölümünde belli olacak.

Dilber, Azeme Deme şarkısıyla seslendi: Deme düşmem ocağına, geleceksin ayağıma

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç’in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

Dilber, Azeme Deme şarkısıyla seslendi: Deme düşmem ocağına, geleceksin ayağıma

HER PERŞEMBE KANAL D’DE

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00’de Kanal D’de!

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#İnci Taneleri#Hazar Ergüçlü#Yılmaz Erdoğan

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