Dilber, Azem'e 'Deme' şarkısıyla seslendi: Deme düşmem ocağına, geleceksin ayağıma!

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GÖCEK’E GİDİYORLAR

Kanal D’nin iddialı yapımları arasında yer alan İnci Taneleri hem reytinglerde hem de sosyal medyada sezona zirvede başladı. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan bir fragman dikkatleri üzerine çekti. Tanıtım filminde Azem, Dilber, Yıldız ve Zerre Göcek’e doğru yol alıyor.

KEYİFLİ YOLCULUK

Seyahat sırasında Dilber, Azem’e Derya Bedavacı’nın sevilen arabesk şarkısı “Deme” ile mesaj veriyor. Dilber’i canlandıran Hazar Ergüçlü’nün kendi sesiyle söylediği şarkı, Azem’i ve araçtakileri keyiflendiriyor.

SEMİRAMİS, GÖCEK’TE ORTAYA ÇIKTI

Tanıtım filminde diziye “Semiramis” rolüyle yeni katılan Bestemsu Özdemir, öncesinde ihtişamlı bir teknede sonra da bir mekânda Cihan’a “Afiyet olsun.” derken görülüyor.

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SON NEFESİNİ VEREN KİM?

Fragmanın final sahnesinde Azem’in Dilber’e “Bu manzaraya karşı, son nefesini vermeli insan.” dediği anlarda işkence sahneleri ekrana geliyor. Tanıtımda duyulan o son nefesin kime ait olduğu, Azem’in kiminle masaya oturduğu dizinin yeni bölümünde belli olacak.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç’in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

HER PERŞEMBE KANAL D’DE

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00’de Kanal D’de!