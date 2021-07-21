Dilber Ay filmi ne zaman vizyona girecek?

Dilber Ay filmi için ilk fragman yayımlandı. Büşra Pekin'in rol alacağı Dilber Ay'ın gençliğini ise Şahin Kendirci'nin kız kardeşi oynayacak. Kamuran Süner ve Nalan Merter Savaş’ın yazdığı, Hakan Kırkavaç’ın yönettiği “Küçük Dev Kadın Dilber Ay” adlı filmin çekimlerine Adana’da başlandı.

Müzik direktörlüğünü İskender Paydaş’ın, görüntü yönetmenliğini İngiliz Jean Paul Seresin’in üstlendiği “Küçük Dev Kadın Dilber Ay”ın kadrosunda Nursel Köse, Ayberk Pekcan, Selen Uçer ve Ruhi Sarı da yer alıyor. Adana’dan sonra Sakarya ve İstanbul’da devam edecek çekimler şubat ayında tamamlanacak. Film, 22 Ekim 2021’de vizyona girecek.



29 Nisan 2019’da, 63 yaşındayken yaşamını yitiren Dilber Ay’ın kalp krizi geçirdiği yazılmış, ardından eşi İbrahim Karakaş sanatçının ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını ve ölüm sebebinin bu olduğunu açıklamıştı.

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