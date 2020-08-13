Dilara Türüt kimdir, MasterChef'ten neden ayrıldı? MasterChef Dilara'yla ilgili merak edilenler

MasterChef Dilara Türüt, yarışmanın son bölümüne damga vurdu. 2. final turunda mücadele veren Dilara'nın yaptığı yemek şefler tarafından beğenilmedi. Mehmet Şef "Siz işin ciddiyetinin farkında değilsiniz. bu bizim için yeterli değil" dedi. İstediği başarıyı yakalamayan Dilara, kendi isteği ile MasterChef Türkiye'den ayrıldı. İşte, ayrıntılar.

MASTERCHEF DİLARA NEDEN GİTTİ?

MasterChef 2020'de ikinci final turunda şefler yarışmacılardan vişneli köfte yapmasını istedi. Yemeğin hazırlık aşamasında şanssızlık yaşayan Dilara parmağını kesti.

Mehmet Şef, yemeğe kan bulaşıp bulaşmadığını öğrenmek için kamera kayıtlarına bakılmasını istedi.

Tadım bölümünde ise Dilara'nın yemeğinin tadına bakan şefler hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Mehmet şef işin ciddiyetinde olmadığını belirtti.

İlk turda elenerek balkona çıkan Dilara, yarışmadan kendi istediği ile ayrıldı.

DİLARA TÜRÜT KİMDİR?

19 yaşında ve aslen Rizeli olan Dilara Türüt, Japon restoranında çalışıyor. Yarışmanın renkli isimlerinden olan Dilara, 2 senedir profesyonel olarak mutfakta çalışıyor ve 4 yıllır meslekte yer alıyor.

Kara lahanaya sarılmış Hamsili Suşi ile yarışmaya katılan Dilara, şeflerden evet alarak sonraki tura geçmeyi başarmıştı.