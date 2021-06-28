Dilara Başaran kimdir, kaç yaşında? MasterChef Türkiye’de övgüleri topladı
MasterChef Türkiye’nin 2. Bölümünde dikkat çeken isimlerden biri de Dilara Başaran oldu. Yaptığı tabakla bir üst tura çıkmayı başaran Dilara Başaran'a şeflerden övgü dolu sözler geldi. Peki Dilara Başaran kimdir, kaç yaşında?
MasterChef Türkiye’nin aday yarışmacılarından biri olan Dilara Başaran, 24 yaşında. Turizm lisesinde okurken staj yapmaya başladı ve o yıllarda mutfağa ilgisi arttı. Tavada levrek yağan genç yarışmacı, jüri üyelerinden tam not aldı ve bir üst tura çıkmayı başardı. Yemeğe olan aşkının onu öne çıkaracağını ve kendisine yarışmayı kazandıracağını düşünen Dilara Başaran, Instagram hesabında ortaya çıkardığı tabakları paylaşıyor.