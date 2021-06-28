Dilara Başaran kimdir, kaç yaşında? MasterChef Türkiye’de övgüleri topladı

MasterChef Türkiye’nin aday yarışmacılarından biri olan Dilara Başaran, 24 yaşında. Turizm lisesinde okurken staj yapmaya başladı ve o yıllarda mutfağa ilgisi arttı. Tavada levrek yağan genç yarışmacı, jüri üyelerinden tam not aldı ve bir üst tura çıkmayı başardı. Yemeğe olan aşkının onu öne çıkaracağını ve kendisine yarışmayı kazandıracağını düşünen Dilara Başaran, Instagram hesabında ortaya çıkardığı tabakları paylaşıyor.

En lezzetli yemek tarifleri burada