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Dilan Polat'ın 'keşke'leri... Kafama dolar takıp paylaşmasaydım, altın tozlu kahve içmeseydim!

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#Dilan Polat#Engin Polat#Kara Para
Dilan Polatın keşkeleri... Kafama dolar takıp paylaşmasaydım, altın tozlu kahve içmeseydim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 08:57

Kara para aklama suçlamasıyla 9.5 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen Dilan Polat, cezaevi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Polat, “Keşke, kafama dolar takıp paylaşmasaydım. Keşke altın tozlu kahve içmeseydim” dedi.

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YEMEK YEMEMEYE BAŞLADIM

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk oldu. Cezaevi sürecini anlatan Polat, ablası Sıla Doğu’nun tahliyesinden sonra psikolojisinin bozulduğunu ve intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı:

Dilan Polatın keşkeleri... Kafama dolar takıp paylaşmasaydım, altın tozlu kahve içmeseydim

“Sıla tahliye olduktan sonra yemek yememeye başladım. Artık sadece intihar etmeyi düşünüyordum. Görüşten sonra bana kalan bir eşarp vardı. Onunla boğazımı sıktım. Ölmeden önceki son saniyelerde çocuklarım gözümün önüne geldi, bıraktım.”

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KEŞKE ALTIN TOZLU KAHVE İÇMESEYDİM

Cezaevinde eşi Engin Polat’la ‘pembe oda’ talebinde bulundukları iddiasını yalanlayan Polat, “Biz ayrı cezaevlerindeydik. O uygulama aynı cezaevinde olanlar için geçerli” dedi. Zorlu süreçten ders çıkardığını dile getiren ünlü isim, pişmanlıklarını da anlattı:

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Dilan Polatın keşkeleri... Kafama dolar takıp paylaşmasaydım, altın tozlu kahve içmeseydim

“Bu süreç bana sakin olmayı öğretti. Keşke kafama dolar takıp paylaşmasaydım, keşke altın tozlu kahve içmeseydim. Bunlar için pişmanım. Eminim bunları yapmasaydım başımıza bu olaylar gelmezdi.”

Dilan Polatın keşkeleri... Kafama dolar takıp paylaşmasaydım, altın tozlu kahve içmeseydim

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#Dilan Polat#Engin Polat#Kara Para

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