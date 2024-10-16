×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Dilan Polat: Çıplak mı gezsin çocuklar

Güncelleme Tarihi:

#Dilan Polat#Engin Polat#Sosyal Medya
Dilan Polat: Çıplak mı gezsin çocuklar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 07:34

‘KARA para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamalarından yargılandığı davada tahliye edilen Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Haberin Devamı

Lüks yaşantısını gözler önüne serdiği için tepki çeken Polat hapishaneden çıktıktan sonra artık sosyal medya kullanmayacağını açıklamıştı.

Sözünü tutamayan Dilan Polat günlük paylaşımlarına hızlı döndü.

Son olarak çocuklarıyla çıktığı alışveriş turunu sosyal medya hesabında paylaşan Polat’a bazı takipçileri tepki gösterdi. Parmağındaki 8 yüzüğünden geriye 2 yüzük kaldığını belirten Dilan Polat gelen tepkilere şu sözlerle isyan etti:

“Ne yapalım çıplak mı gezsin bu çocuklar? Bazıları çöp konteynerinde yaşamamızı istiyor. Evlatlarım için aç kalırım, ihtiyaçlarını alırım ben.”

Dilan Polat sosyal medya hesabında parmaklarını göstererek 8 yüzüğünden sadece 2’sinin kaldığını söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilan Polat#Engin Polat#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!