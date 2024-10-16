Dilan Polat: Çıplak mı gezsin çocuklar

Haberin Devamı

Lüks yaşantısını gözler önüne serdiği için tepki çeken Polat hapishaneden çıktıktan sonra artık sosyal medya kullanmayacağını açıklamıştı.

Sözünü tutamayan Dilan Polat günlük paylaşımlarına hızlı döndü.

Son olarak çocuklarıyla çıktığı alışveriş turunu sosyal medya hesabında paylaşan Polat’a bazı takipçileri tepki gösterdi. Parmağındaki 8 yüzüğünden geriye 2 yüzük kaldığını belirten Dilan Polat gelen tepkilere şu sözlerle isyan etti:

“Ne yapalım çıplak mı gezsin bu çocuklar? Bazıları çöp konteynerinde yaşamamızı istiyor. Evlatlarım için aç kalırım, ihtiyaçlarını alırım ben.”

Dilan Polat sosyal medya hesabında parmaklarını göstererek 8 yüzüğünden sadece 2’sinin kaldığını söyledi.