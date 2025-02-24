Dilan Çıtak'tan manidar paylaşım: Bir kızın babası olmaması ne demek bilir misiniz?

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Şarkıcı Dilan Çıtak ile biyolojik babası İbrahim Tatlıses arasında geçtiğimiz yıl ağustos ayında soyadı krizi yaşanmıştı. Tatlıses soyadını aldığından beri işlerinin kötü gittiğini söyleyen Dilan Çıtak "Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. ‘Dilan benim kızım’ dedikten sonra bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti.” demişti.

Kızının sözlerine kayıtsız kalamayan İbrahim Tatlıses ise "'Ben ömrü hayatımda bu kadar rahat ve saygısızca yalan söyleyen birini görmedim çünkü benim hiç bir çocuğum böyle bir yalan söylemez. Bodrum’da otursun diye verdiğim evi 6 milyon liraya sattı ve bunları benim iznim ve bilgim olmadan yaptı. Ben sana verdim sen ise sattın. 'Bana kira vereceksin' dedim, evimi bastın, bana televizyon kumandasını fırlattın. Benim eski halim olsaydı bana bunları yapabilir miydin?" açıklamasını yapmıştı.

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Baba kız arasındaki uçurum her geçen gün biraz daha büyüdü. İbrahim Tatlıses, kızını affetmeyeceğini söylerken Dilan Çıtak ise başta sosyal medya hesapları olmak üzere her yerden 'Tatlıses' soyadını silmeye başladı.

Aylar sonra Dilan Çıtak Instagram sayfasında manidar bir paylaşım yaptı.

Annesi, kardeşi ve üvey babası Cem Çıtak'ın da yer aldığı kareyi paylaşan Dilan Çıtak; altına şu notu düştü:

"Bir kızın babası olmaması ne demek bilir misiniz? Ben çok iyi bilirim. Benim süperkahramanım 18 yıl önce gitti... Bana da en son "sen benim denizin dibindeki inci tanemsin, pamuğumsun" diyerek... Hayatımda hiç bu kadar özel hissettiğimi hatırlamıyorum. Bundan daha iyi bir söz de bilmiyorum. Tek bildiğim seni çok özledim Cem Çıtak. Sen benim ilk ve son aşkımsın"