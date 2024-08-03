×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Dilan Çiçek Deniz'in Bodrum anıları yeniden canlandı

Güncelleme Tarihi:

#Dilan Çiçek Deniz#Bodrum#74Escape
Dilan Çiçek Denizin Bodrum anıları yeniden canlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 08:58

DİLAN Çiçek Deniz, 74Escape dergisinin Bodrum özel sayısı için objektif karşısına geçti.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu, kariyerinde özel bir yeri olan Bodrum için bir yazı da kaleme aldı.

“20’lerimin başında, kariyerimde önemli bir yeri olan ‘Bodrum Masalı’ dizisinin çekimleri için Bodrum’da uzun süre yaşadım. O zamanlar her şey yeni, heyecanlı ve belirsizdi” cümleleriyle duygularını dile getiren Deniz, yazısına şöyle devam etti:

“Şimdi, 20’li yaşlarımın sonunda, bir çekim için tekrar Bodrum’dayım. Aslında yaptığımız sadece bir çekim değil; aynı zamanda bir kutlama, yeni bir dönemin başlangıcı gibi. Geçmişteki anılarım ve hislerim bu güneşli günde yeniden canlanıyor, hayat buluyor. Her kare, hayatımın bir parçasını, bir anısını ölümsüzleştiriyor gibi hissediyorum.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilan Çiçek Deniz#Bodrum#74Escape

BAKMADAN GEÇME!