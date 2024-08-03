Dilan Çiçek Deniz'in Bodrum anıları yeniden canlandı

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Ünlü oyuncu, kariyerinde özel bir yeri olan Bodrum için bir yazı da kaleme aldı.

“20’lerimin başında, kariyerimde önemli bir yeri olan ‘Bodrum Masalı’ dizisinin çekimleri için Bodrum’da uzun süre yaşadım. O zamanlar her şey yeni, heyecanlı ve belirsizdi” cümleleriyle duygularını dile getiren Deniz, yazısına şöyle devam etti:

“Şimdi, 20’li yaşlarımın sonunda, bir çekim için tekrar Bodrum’dayım. Aslında yaptığımız sadece bir çekim değil; aynı zamanda bir kutlama, yeni bir dönemin başlangıcı gibi. Geçmişteki anılarım ve hislerim bu güneşli günde yeniden canlanıyor, hayat buluyor. Her kare, hayatımın bir parçasını, bir anısını ölümsüzleştiriyor gibi hissediyorum.”