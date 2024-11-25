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Dilan Çiçek Deniz Türkiye'ye döndü... İnanılmaz bir deneyim!

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#Los Angeles#Hollywood Türk Film Ve Drama Günleri#Dilan Çiçek Deniz
Dilan Çiçek Deniz Türkiyeye döndü... İnanılmaz bir deneyim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 09:14

Los Angeles’ta düzenlenen Hollywood Türk Film ve Drama Günleri’ne katılan Dilan Çiçek Deniz’le Rafael Cemo Çetin, İstanbul’a döndü.

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Sevgililer önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Dilan Çiçek Deniz, “Etkinlik nasıl geçti?” sorusuna “Çok güzeldi. Benim için inanılmaz bir deneyimdi” yanıtını verdi.

Dilan Çiçek Deniz Türkiyeye döndü... İnanılmaz bir deneyim

Ortak yapımcılığını üstlendiği “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” adlı kısa filmi Hollywood Türk Film ve Drama Günleri’nde seyirciyle buluşturan Deniz, yapımcılık konusunda heyecanlı olduğunu dile getirdi. Oyuncu, Çetin’le ilişkisiyle ilgili sorular karşısında da “Her şey yolunda, çok güzel gidiyor” demekle yetindi.

 

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#Los Angeles#Hollywood Türk Film Ve Drama Günleri#Dilan Çiçek Deniz

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