Dilan Çiçek Deniz Türkiye'ye döndü... İnanılmaz bir deneyim!

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Sevgililer önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Dilan Çiçek Deniz, “Etkinlik nasıl geçti?” sorusuna “Çok güzeldi. Benim için inanılmaz bir deneyimdi” yanıtını verdi.

Ortak yapımcılığını üstlendiği “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” adlı kısa filmi Hollywood Türk Film ve Drama Günleri’nde seyirciyle buluşturan Deniz, yapımcılık konusunda heyecanlı olduğunu dile getirdi. Oyuncu, Çetin’le ilişkisiyle ilgili sorular karşısında da “Her şey yolunda, çok güzel gidiyor” demekle yetindi.