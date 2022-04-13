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Dilan Çiçek Deniz "Tek bir kalıba sokulmayacağım rollerin peşindeyim"

#Dilan Çiçek Deniz#Oyuncu#Sanal Dünya
Dilan Çiçek Deniz Tek bir kalıba sokulmayacağım rollerin peşindeyim

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Magnet Quarterly dergisinin yeni kapağında. Oyuncunun yeni fotoğrafları hayranlarından beğeni üstüne beğeni aldı.

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Burcu Karademir'in objektifine poz veren oyuncu, derginin "yenilik" üzerine sorularını yanıtladı. Yeniliği, özellikle unuttuklarımızı bize hatırlattığı için değerli bulan Deniz, tek bir kalıba sokulmayacağı rollerin peşinden gitmeyi sevdiğini söylüyor.

Dilan Çiçek Deniz Tek bir kalıba sokulmayacağım rollerin peşindeyim

“Yenilik, eskinin bize iyi gelmeyen taraflarını bırakarak büyümemize yardımcı olacak kapının anahtarıdır. Yeniliğin bizi iyileştirdiğini düşünüyorum.” diyen oyuncu, “Sanal dünyalar, kaçma isteği geldiğinde ve kaçamadığımda gittiğim yer haline geldi.” dedi.
Dilan Çiçek Deniz Tek bir kalıba sokulmayacağım rollerin peşindeyim


 

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#Dilan Çiçek Deniz#Oyuncu#Sanal Dünya

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