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Dilan Çiçek Deniz: Kendimi olduğum gibi kabul ettim

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#Dilan Çiçek Deniz#Jamalouki Magazine#Ortadoğu
Dilan Çiçek Deniz: Kendimi olduğum gibi kabul ettim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 08:17

Dilan Çiçek Deniz, Ortadoğu’da yayınlanan Jamalouki Magazine’in yeni sayısının kapak kızı oldu.

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Oyuncu, “Toplumsal güzellik baskılarını nasıl aşıyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kendimizi sevip, daha iyi davranmalıyız. Fakat kendini sevmek ve kendini olduğun gibi kabul etmek sürekli bir mücadele gerektiriyor. Daha çok yalnız zaman geçirmek, içsel yolculuk için epey kıymetli. Kendimizi başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi yolculuğumuza odaklanmak da öyle.”

Dilan Çiçek Deniz: Kendimi olduğum gibi kabul ettim



ONLARA ULAŞMAK BÜYÜLEYİCİ

Deniz, şu anda peşinden koştuğu hayalini ise şu sözlerle anlattı: “Kendimin en iyi versiyonu olmak aslında. Kariyerimle ilgili en büyük hayalimse uluslararası projelerde yer alarak dünya çapında daha fazla izleyiciye ulaşmak.”

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Oyuncu, başka ülkelerden hayranlarının olması hakkında ise “Farklı kültürlerden insanlara ulaşabilmek ve onların hayatlarına dokunabilmek gerçekten büyüleyici” dedi.

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#Dilan Çiçek Deniz#Jamalouki Magazine#Ortadoğu

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