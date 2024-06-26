Dilan Çiçek Deniz: Kendimi olduğum gibi kabul ettim

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Oyuncu, “Toplumsal güzellik baskılarını nasıl aşıyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kendimizi sevip, daha iyi davranmalıyız. Fakat kendini sevmek ve kendini olduğun gibi kabul etmek sürekli bir mücadele gerektiriyor. Daha çok yalnız zaman geçirmek, içsel yolculuk için epey kıymetli. Kendimizi başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi yolculuğumuza odaklanmak da öyle.”

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Deniz, şu anda peşinden koştuğu hayalini ise şu sözlerle anlattı: “Kendimin en iyi versiyonu olmak aslında. Kariyerimle ilgili en büyük hayalimse uluslararası projelerde yer alarak dünya çapında daha fazla izleyiciye ulaşmak.”

Oyuncu, başka ülkelerden hayranlarının olması hakkında ise “Farklı kültürlerden insanlara ulaşabilmek ve onların hayatlarına dokunabilmek gerçekten büyüleyici” dedi.