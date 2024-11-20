Dilan Çiçek Deniz: Kamera arkasını çok sevdim

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Deniz, ortak yapımcısı olduğu ‘Dilan Hakkında Konuşmalıyız’ kısa filminin gösterimine katıldı. Oyuncu, film gösterimi öncesi İngilizce bir konuşma gerçekleştirdi. Çiçek, “Yapımcı olarak ilk projem. Kamera önünde olmayı ne kadar seviyorsam, kamera arkasında olmayı da bir o kadar sevdiğimi fark ettim” dedi.



Ekibim kadınlardan oluştu



Dilan Çiçek Deniz, ekibini kadınlardan kurduğunu söyledi: “Bu projeyi daha da anlamlı kılan şey ise ekibin çoğunun kadınlardan oluşmasıydı. Erkek egemen bir sektörde bir araya gelip bir şeyler üretmek, bize inanılmaz bir güç verdi. Filmde bir replik var; ‘Artık yeni bir şey görmek istiyoruz.’ Bu cümle, projeye başlarken en büyük motivasyonumuzdu. Sadece farklı bir şey yaratmak değil, aynı zamanda hikâye anlatımına taze bir bakış açısı kazandırmak istedik.” Dilan Çiçek Deniz, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

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