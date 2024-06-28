Dilan Çiçek Deniz: Her şey güzel gidiyor

Haberin Devamı

Oyuncu, “Bu ara yoğun ve koşturmalı bir hayatım var ama güzel gidiyor. Bir mücevher markası ile anlaşma imzaladım. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluyum” dedi.

Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile ilişki yaşamaya başlayan Deniz, aşk sorularına ise gülerek şu yanıtı verdi:

“Güzel gidiyor her şey. Tatilimiz de güzel geçti. Yorumlarınız için çok sağ olun.”

Oyuncu, Sinan Çetin’in geçtiğimiz günlerde yaptığı “Oğlum ile görüşmüyorum” açıklamasına dair sorulara cevap vermek istemedi.

Türkiye ev sahibi

Dilan Çiçek Deniz, Kevin Costner’ın yapımcılığını, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği “Horizon; An American Saga” filminin Türkiye’deki özel gösteriminin ev sahipliğini de üstlendi.