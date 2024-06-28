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Dilan Çiçek Deniz: Her şey güzel gidiyor

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#Dilan Çiçek Deniz#Rafael Cemo Çetin#Oyuncu
Dilan Çiçek Deniz: Her şey güzel gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 09:39

DİLAN Çiçek Deniz önceki akşam Etiler’deki bir ofisten çıkarken görüntülendi.

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Oyuncu, “Bu ara yoğun ve koşturmalı bir hayatım var ama güzel gidiyor. Bir mücevher markası ile anlaşma imzaladım. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluyum” dedi.

Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile ilişki yaşamaya başlayan Deniz, aşk sorularına ise gülerek şu yanıtı verdi:

“Güzel gidiyor her şey. Tatilimiz de güzel geçti. Yorumlarınız için çok sağ olun.”

Oyuncu, Sinan Çetin’in geçtiğimiz günlerde yaptığı “Oğlum ile görüşmüyorum” açıklamasına dair sorulara cevap vermek istemedi.

Türkiye ev sahibi

Dilan Çiçek Deniz, Kevin Costner’ın yapımcılığını, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği “Horizon; An American Saga” filminin Türkiye’deki özel gösteriminin ev sahipliğini de üstlendi.

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#Dilan Çiçek Deniz#Rafael Cemo Çetin#Oyuncu

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