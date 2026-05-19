Dilan Çiçek Deniz dünya yıldızlarıyla

Güncelleme Tarihi:

#Dilan Çiçek Deniz#Cannes Film Festivali#Sinema
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2026 08:44

Cannes Film Festivali kapsamında sinema endüstrisindeki kadınların gücünü kutlamak amacıyla düzenlenen “Women in Motion” gecesine Türkiye’den katılan tek isim, Dilan Çiçek Deniz oldu.

PRESTİJLİ ETKİNLİK

Dilan Çiçek Deniz, bu yıl 79’uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali ortaklığında ve Kering Group ev sahipliğinde gerçekleştirilen, sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden Women in Motion Dinner’a, global reklam yüzü olduğu Fransız lüks mücevher markası Boucheron’un davetlisi olarak katıldı.

Daisy Edgar-Jones - Boucheron CEO’su Hélène Poulit-Duquesne 

ÜNLÜ İSİMLERLE BİR ARADA

Dilan Çiçek Deniz, sinema, sanat ve moda dünyasının önde gelen isimlerinin ağırlandığı bu özel geceye Türkiye’den katılan tek oyuncu oldu. Başarılı oyuncu, Julianne Moore, Salma Hayek, Demi Moore, Rami Malek, Sebastian Stan, Colman Domingo, Halsey, Daisy Edgar-Jones ve Isabelle Huppert gibi dünya yıldızlarının da yer aldığı davette TAGG Fashion imzalı kıyafetiyle boy gösterdi.

Colman Domingo
Demi Moore
Salma Hayek 

 

 

