Dilan Çiçek Deniz Çukur finalinde yer alacak mı? Sena geri mi dönüyor?

Final için gün sayan Çukur dizisiyle ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre, en son Alev Alev dizisinde yer alan Dilan Çiçek Deniz de final bölümünde yer alacak. Ayrıca dizinin yayınlanan final tanıtımında Dilan Çiçek Deniz'in de görülmesi de iddiaları güçlendirdi. Sena karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz, 3. sezonda kadroya veda etmişti. Sena'nın akvaryumdaki ölüm sahnesi sosyal medyaya da damga vurmuştu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur dizisi en son 4. sezonun 38. bölümüyle ekrana geldi. Yamaç ve Efsun’un düğünü sonrası mahalleye dönen Koçovalılar’ın, Çukur’u ele geçiren Şahram’la karşılaşması tansiyonu yükselti. Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur’un kutsal değerlerine savaş açtı.

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