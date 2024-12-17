Dilan Çiçek Deniz aşka geldi

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Sevgililer son olarak romantik bir paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Çetin, yüzünü okşayan sevgilisinin videosunu Instagram’da “Seni seviyorum” notuyla yayınladı.

Yine mi ayrıldılar?

8 aylık ayrılık sonrası ilişkilerine ikinci bir şans veren Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan’dan evlilik haberi beklenirken, şaşırtan bir hamle geldi.

Instagram’da birbirini takip etmeyi bırakan Devrim Özkan ve Lucas Torreira, paylaştıkları fotoğrafları da sildi. Ünlü çiftin bir kez daha ayrıldığı konuşuluyor.

Aşkın ilanı

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Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül’ün moda tasarımcısı Ecem Alsan’la aşk yaşadığı ortaya çıktı. Alsan, sosyal medyada paylaştığı bu kareyle ilişkilerini ilan etti.