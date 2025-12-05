×
Dikkatleri üzerine çekti... Güler ve Günahlar'ın Gizem'li güzeli!

Güncelleme Tarihi:

#Güler Ve Günahlar#Kanal D#Murat Yıldırım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 10:34

Kanal D'nin sevilen dizisi Güler ve Günahlar hem sürprizli hikayesiyle hem de oyuncularıyla parlamaya devam ediyor. Diziyle birlikte izleyicilerin radarına giden isimlerden biri de Cemre Baysel'in hayat verdiği Zeynep'in kardeşi Ebru rolüyle beğeni toplayan Gizem Sevim.

Genç oyuncu, kendine has bir havası olan, ablasının aksine mümkünse hiç çalışmadan zengin olmanın hayallerini kuran Ebru rolünde etkileyici bir performans sergiliyor. Sevim için sanal medyada "Güller ve Günahlar'ın 'Gizem'li güzeli", "Gizem'li ve Sevim'li", "Sevim'li ve tehlikeli" yorumları yapılıyor.

SANAL MEDYANIN YENİ GÖZDESİ

Güller ve Günahlar'da Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Serhat'ın abisi Cihan'la (Serdar Orçin) tehlikeli bir yakınlaşma yaşayan Ebru rolünü adeta üzerine giyen Gizem Sevim, sanal medyada ismi en çok aranılan oyuncular arasında.

Oyuncu, izleyicilerin ilgisini karşılıksız bırakmıyor. Sık sık resmi hesabından paylaşım yapan genç oyuncunun gönderileri etkileşim rekoru kırıyor.

Cumartesi akşamları reytinglere ambargo koyan Güller ve Günahlar'ın başarısına bağlı olarak takipçi sayısı da artan Sevim için "Ekranların ve sanal medyanın yeni gözdesi" yorumları yapılıyor.

NGM imzalı Güller ve Günahlar yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D'de.

 

 

BAKMADAN GEÇME!