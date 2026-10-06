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DiÄŸer herkesi unutun, asÄ±l 'torpilli Ã§ocuk' burada... Sadece gÃ¼zel annesinin deÄŸil, dedesinin de bÃ¼yÃ¼k gururu

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ivanka Trump#Donald Trump#Arabella Kushner
DiÄŸer herkesi unutun, asÄ±l torpilli Ã§ocuk burada... Sadece gÃ¼zel annesinin deÄŸil, dedesinin de bÃ¼yÃ¼k gururu
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 08:49

Magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ± takip eden herkes 'nepo bebeklerin' ne demek olduÄŸunu biliyor... Biraz daha anlaÅŸÄ±lÄ±r ÅŸekilde sÃ¶ylersek "torpilli" haydi biraz daha kibar olalÄ±m 'ayrÄ±calÄ±klÄ±' Ã§ocuklar yani..

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Bunun Ã¶rnekleri sinema, mÃ¼zik ve moda dÃ¼nyasÄ±nda Ã§ok.

Annesi ya da babasÄ± bu alanlarda kariyer yapan Ã¼nlÃ¼ Ã§ocuklarÄ±, onlarÄ±n desteÄŸiyle ve soyadlarÄ± sayesinde ebeveynleriyle meslektaÅŸ oluverir.

BaÅŸkalarÄ±nÄ±n zorlanarak ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± noktalara onlar Ã§ok az bir Ã§abayla gelir.

DiÄŸer herkesi unutun, asÄ±l torpilli Ã§ocuk burada... Sadece gÃ¼zel annesinin deÄŸil, dedesinin de bÃ¼yÃ¼k gururu
ONUNKÄ° BAMBAÅžKA BÄ°R DURUM
Åžimdi bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± bir kenara koyun.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ size bambaÅŸka bir torpilli Ã§ocuktan sÃ¶z edeceÄŸiz: Arabella Kushner.

BÃ¶yle sÃ¶yleyince tanÄ±dÄ±k gelmemiÅŸ olabilir.

Ama daha 15 yaÅŸÄ±ndaki Arabella'nÄ±n ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n torunu, kocasÄ± Jared Kushner ile birlikte babasÄ±nÄ±n saÄŸ kolu Ivanka Trump'Ä±n kÄ±zÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylersek hemen anlayacaksÄ±nÄ±z kimden sÃ¶z ettiÄŸimizi...Â 

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Jared Kushner ile Ivanka Trump'Ä±n Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Arabella, daha geÃ§en hafta birÃ§ok yaÅŸÄ±tÄ±nÄ±n hayal bile edemeyeceÄŸi bir noktadaydÄ±.

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DiÄŸer herkesi unutun, asÄ±l torpilli Ã§ocuk burada... Sadece gÃ¼zel annesinin deÄŸil, dedesinin de bÃ¼yÃ¼k gururu
ANNESÄ°NÄ° GÃ–LGEDE BIRAKTI
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Xi Jinpihg'i aÄŸÄ±rlayan dedesi Donald Trump'Ä±n yanÄ±nda. Hem de her iki Ã¼lkenin Ã¶nde gelen temsilcileriyle birlikte.

Daha Ã§ocukluktan bile tam olarak Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸ olan Arabella Kushner, sanki bir yetiÅŸkin gibi giyinip kuÅŸanmÄ±ÅŸtÄ± ve doÄŸrusu tavÄ±rlarÄ± da yaÅŸÄ±ndan Ã§ok olgundu.

DiÄŸer herkesi unutun, asÄ±l torpilli Ã§ocuk burada... Sadece gÃ¼zel annesinin deÄŸil, dedesinin de bÃ¼yÃ¼k gururu

Donald Trump'Ä±n torunu Arabella, Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n konuk edildiÄŸi gÃ¼nlerde annesi Ivanka'nÄ±n yanÄ±ndaydÄ±. Ãœzerinde de Ã¼nlÃ¼ bir markanÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan ciddi bir kÄ±yafet vardÄ±.

Ã–zetle, Donald Trump'Ä±n torunu olarak uluslararasÄ± diplomatik gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin tam ortasÄ±ndaydÄ± Arabella.Â 

DoÄŸrusunu sÃ¶ylemek gerekirse bu tÃ¼r etkinliklerde hep Ã¶n plana Ã§Ä±kan annesi Ivanka Trump'tan bile daha fazla dikkat Ã§ekti.

DiÄŸer herkesi unutun, asÄ±l torpilli Ã§ocuk burada... Sadece gÃ¼zel annesinin deÄŸil, dedesinin de bÃ¼yÃ¼k gururu
Ã–RNEK ALDIÄžI KÄ°ÅžÄ° ANNESÄ° IVANKA
Arabella daha Ã§ok genÃ§ ve tam olarak hayatÄ± kavramÄ±ÅŸ deÄŸil.

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Ama sÃ¶ylenenlere gÃ¶re bu tÃ¼r Ã¶nemli etkinliklerde daha fazla yer almak istediÄŸini annesi Ivanka, babasÄ± Jared ve dedesi Donald Trump'a Ã§oktan sÃ¶yledi bile.

Yine sÃ¶ylenenlere gÃ¶re Ivanka kÄ±zÄ±nÄ±n bu isteÄŸini gerÃ§ekleÅŸtirme konusunda Ã§ok kararlÄ±.

DiÄŸer herkesi unutun, asÄ±l torpilli Ã§ocuk burada... Sadece gÃ¼zel annesinin deÄŸil, dedesinin de bÃ¼yÃ¼k gururu
Arabella'yÄ± kendi kÃ¼Ã§Ã¼k kopyasÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yor ve onu da kendisi gibi yetiÅŸtirmek istiyor. O yÃ¼zden de kÄ±zÄ±nÄ± bu tÃ¼r etkinliklere sÄ±k sÄ±k gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor.

Zaten Arabella'nÄ±n istediÄŸi ve hep dile getirdiÄŸi de bu: Annesi gibi olmak!

Gözden KaçmasÄ±nSetteki gizli iliÅŸkiyi yÄ±llar sonra itiraf etmiÅŸti... Rol arkadaÅŸÄ± da sonunda sessizliÄŸini bozdu. YaÅŸanÄ±p bitmiÅŸ bir yasak aÅŸk iÃ§in ne Ã§ok yaygara kopardÄ±nÄ±zSetteki gizli iliÅŸkiyi yÄ±llar sonra itiraf etmiÅŸti... Rol arkadaÅŸÄ± da sonunda sessizliÄŸini bozdu. YaÅŸanÄ±p bitmiÅŸ bir yasak aÅŸk için ne çok yaygara kopardÄ±nÄ±z!Haberi görüntüle

DiÄŸer herkesi unutun, asÄ±l torpilli Ã§ocuk burada... Sadece gÃ¼zel annesinin deÄŸil, dedesinin de bÃ¼yÃ¼k gururu
Ã‡Ä°NLÄ° DADI DÄ°LÄ°NÄ° DE Ã–ÄžRETTÄ°
DiÄŸer yandan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Arabella, daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼kken Ã‡in asÄ±llÄ± bir dadÄ± tarafÄ±ndan yetiÅŸtirildi. DolayÄ±sÄ±yla ondan da Mandarin Ã‡incesi Ã¶ÄŸrendi.

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Bu durumda annesi ve dedesinin onu Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n aÄŸÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±ya gÃ¶tÃ¼rmesi de o kadar ÅŸaÅŸÄ±lacak bir durum deÄŸil.

DiÄŸer herkesi unutun, asÄ±l torpilli Ã§ocuk burada... Sadece gÃ¼zel annesinin deÄŸil, dedesinin de bÃ¼yÃ¼k gururu
DadÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Arabella Ã‡ince Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Ã¶zel dersler de aldÄ±.

Bir baÅŸka deyiÅŸle Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n aÄŸÄ±rlamasÄ±nda onun da dedesi, anne ve babasÄ±yla birlikte yer almasÄ± belki de Trump'Ä±n diplomasi hamlelerinden biri.Â

DiÄŸer herkesi unutun, asÄ±l torpilli Ã§ocuk burada... Sadece gÃ¼zel annesinin deÄŸil, dedesinin de bÃ¼yÃ¼k gururu
Ã–yle ya da bÃ¶yle daha 15 yaÅŸÄ±nda dedesi sayesinde diplomatik etkinliklerde yer alan Arabella, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re ilerleyen yÄ±llarda dÃ¼nyanÄ±n daha fazla dikkatini Ã§ekecek. Son zamanlara kadar genellikle dÃ¼ÄŸÃ¼n gibi etkinliklere anne ve babasÄ±yla katÄ±lan Arabella belli ki siyaset sahnesinde de kendini gÃ¶sterecek.
DiÄŸer herkesi unutun, asÄ±l torpilli Ã§ocuk burada... Sadece gÃ¼zel annesinin deÄŸil, dedesinin de bÃ¼yÃ¼k gururu
Ivanka Trump ile Jared Kushner'Ä±n Arabella dÄ±ÅŸÄ±nda iki de oÄŸlu var.Â Â 10 yaÅŸÄ±ndaki Theodore James ve 13 yaÅŸÄ±ndaki Joseph Frederick.

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#Ivanka Trump#Donald Trump#Arabella Kushner

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