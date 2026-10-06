DiÄŸer herkesi unutun, asÄ±l 'torpilli Ã§ocuk' burada... Sadece gÃ¼zel annesinin deÄŸil, dedesinin de bÃ¼yÃ¼k gururu

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Bunun Ã¶rnekleri sinema, mÃ¼zik ve moda dÃ¼nyasÄ±nda Ã§ok.

Annesi ya da babasÄ± bu alanlarda kariyer yapan Ã¼nlÃ¼ Ã§ocuklarÄ±, onlarÄ±n desteÄŸiyle ve soyadlarÄ± sayesinde ebeveynleriyle meslektaÅŸ oluverir.

BaÅŸkalarÄ±nÄ±n zorlanarak ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± noktalara onlar Ã§ok az bir Ã§abayla gelir.

Åžimdi bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± bir kenara koyun.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ size bambaÅŸka bir torpilli Ã§ocuktan sÃ¶z edeceÄŸiz: Arabella Kushner.

BÃ¶yle sÃ¶yleyince tanÄ±dÄ±k gelmemiÅŸ olabilir.

Ama daha 15 yaÅŸÄ±ndaki Arabella'nÄ±n ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n torunu, kocasÄ± Jared Kushner ile birlikte babasÄ±nÄ±n saÄŸ kolu Ivanka Trump'Ä±n kÄ±zÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylersek hemen anlayacaksÄ±nÄ±z kimden sÃ¶z ettiÄŸimizi...Â

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Jared Kushner ile Ivanka Trump'Ä±n Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Arabella, daha geÃ§en hafta birÃ§ok yaÅŸÄ±tÄ±nÄ±n hayal bile edemeyeceÄŸi bir noktadaydÄ±.

Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Xi Jinpihg'i aÄŸÄ±rlayan dedesi Donald Trump'Ä±n yanÄ±nda. Hem de her iki Ã¼lkenin Ã¶nde gelen temsilcileriyle birlikte.

Daha Ã§ocukluktan bile tam olarak Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸ olan Arabella Kushner, sanki bir yetiÅŸkin gibi giyinip kuÅŸanmÄ±ÅŸtÄ± ve doÄŸrusu tavÄ±rlarÄ± da yaÅŸÄ±ndan Ã§ok olgundu.

Ã–zetle, Donald Trump'Ä±n torunu olarak uluslararasÄ± diplomatik gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin tam ortasÄ±ndaydÄ± Arabella.Â

DoÄŸrusunu sÃ¶ylemek gerekirse bu tÃ¼r etkinliklerde hep Ã¶n plana Ã§Ä±kan annesi Ivanka Trump'tan bile daha fazla dikkat Ã§ekti.

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Arabella daha Ã§ok genÃ§ ve tam olarak hayatÄ± kavramÄ±ÅŸ deÄŸil.

Ama sÃ¶ylenenlere gÃ¶re bu tÃ¼r Ã¶nemli etkinliklerde daha fazla yer almak istediÄŸini annesi Ivanka, babasÄ± Jared ve dedesi Donald Trump'a Ã§oktan sÃ¶yledi bile.

Yine sÃ¶ylenenlere gÃ¶re Ivanka kÄ±zÄ±nÄ±n bu isteÄŸini gerÃ§ekleÅŸtirme konusunda Ã§ok kararlÄ±.

Arabella'yÄ± kendi kÃ¼Ã§Ã¼k kopyasÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yor ve onu da kendisi gibi yetiÅŸtirmek istiyor. O yÃ¼zden de kÄ±zÄ±nÄ± bu tÃ¼r etkinliklere sÄ±k sÄ±k gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor.

Zaten Arabella'nÄ±n istediÄŸi ve hep dile getirdiÄŸi de bu: Annesi gibi olmak!

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DiÄŸer yandan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Arabella, daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼kken Ã‡in asÄ±llÄ± bir dadÄ± tarafÄ±ndan yetiÅŸtirildi. DolayÄ±sÄ±yla ondan da Mandarin Ã‡incesi Ã¶ÄŸrendi.

Bu durumda annesi ve dedesinin onu Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n aÄŸÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±ya gÃ¶tÃ¼rmesi de o kadar ÅŸaÅŸÄ±lacak bir durum deÄŸil.

DadÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Arabella Ã‡ince Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Ã¶zel dersler de aldÄ±.

Bir baÅŸka deyiÅŸle Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n aÄŸÄ±rlamasÄ±nda onun da dedesi, anne ve babasÄ±yla birlikte yer almasÄ± belki de Trump'Ä±n diplomasi hamlelerinden biri.Â

Ã–yle ya da bÃ¶yle daha 15 yaÅŸÄ±nda dedesi sayesinde diplomatik etkinliklerde yer alan Arabella, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re ilerleyen yÄ±llarda dÃ¼nyanÄ±n daha fazla dikkatini Ã§ekecek. Son zamanlara kadar genellikle dÃ¼ÄŸÃ¼n gibi etkinliklere anne ve babasÄ±yla katÄ±lan Arabella belli ki siyaset sahnesinde de kendini gÃ¶sterecek.