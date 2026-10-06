DiÄŸer herkesi unutun, asÄ±l 'torpilli Ã§ocuk' burada... Sadece gÃ¼zel annesinin deÄŸil, dedesinin de bÃ¼yÃ¼k gururu

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Bunun Ã¶rnekleri sinema, mÃ¼zik ve moda dÃ¼nyasÄ±nda Ã§ok.
Annesi ya da babasÄ± bu alanlarda kariyer yapan Ã¼nlÃ¼ Ã§ocuklarÄ±, onlarÄ±n desteÄŸiyle ve soyadlarÄ± sayesinde ebeveynleriyle meslektaÅŸ oluverir.
BaÅŸkalarÄ±nÄ±n zorlanarak ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± noktalara onlar Ã§ok az bir Ã§abayla gelir.
Ã‡Ã¼nkÃ¼ size bambaÅŸka bir torpilli Ã§ocuktan sÃ¶z edeceÄŸiz: Arabella Kushner.
BÃ¶yle sÃ¶yleyince tanÄ±dÄ±k gelmemiÅŸ olabilir.
Ama daha 15 yaÅŸÄ±ndaki Arabella'nÄ±n ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n torunu, kocasÄ± Jared Kushner ile birlikte babasÄ±nÄ±n saÄŸ kolu Ivanka Trump'Ä±n kÄ±zÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylersek hemen anlayacaksÄ±nÄ±z kimden sÃ¶z ettiÄŸimizi...Â
Jared Kushner ile Ivanka Trump'Ä±n Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Arabella, daha geÃ§en hafta birÃ§ok yaÅŸÄ±tÄ±nÄ±n hayal bile edemeyeceÄŸi bir noktadaydÄ±.
Daha Ã§ocukluktan bile tam olarak Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸ olan Arabella Kushner, sanki bir yetiÅŸkin gibi giyinip kuÅŸanmÄ±ÅŸtÄ± ve doÄŸrusu tavÄ±rlarÄ± da yaÅŸÄ±ndan Ã§ok olgundu.
Ã–zetle, Donald Trump'Ä±n torunu olarak uluslararasÄ± diplomatik gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin tam ortasÄ±ndaydÄ± Arabella.Â
DoÄŸrusunu sÃ¶ylemek gerekirse bu tÃ¼r etkinliklerde hep Ã¶n plana Ã§Ä±kan annesi Ivanka Trump'tan bile daha fazla dikkat Ã§ekti.
Ama sÃ¶ylenenlere gÃ¶re bu tÃ¼r Ã¶nemli etkinliklerde daha fazla yer almak istediÄŸini annesi Ivanka, babasÄ± Jared ve dedesi Donald Trump'a Ã§oktan sÃ¶yledi bile.
Yine sÃ¶ylenenlere gÃ¶re Ivanka kÄ±zÄ±nÄ±n bu isteÄŸini gerÃ§ekleÅŸtirme konusunda Ã§ok kararlÄ±.
Zaten Arabella'nÄ±n istediÄŸi ve hep dile getirdiÄŸi de bu: Annesi gibi olmak!
Bu durumda annesi ve dedesinin onu Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n aÄŸÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±ya gÃ¶tÃ¼rmesi de o kadar ÅŸaÅŸÄ±lacak bir durum deÄŸil.
Bir baÅŸka deyiÅŸle Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n aÄŸÄ±rlamasÄ±nda onun da dedesi, anne ve babasÄ±yla birlikte yer almasÄ± belki de Trump'Ä±n diplomasi hamlelerinden biri.Â