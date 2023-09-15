Didem Uzel: Senden çok iyi baba olur dedim, evliliğe ikna ettim

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Programının bugün ekrana gelen yeni bölümünde Didem Uzel Sarı özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu:

11 yıl önce iş insanı Selim Sarı ile evlenen Didem Uzel eşiyle tanıştıklarının 6’ncı ayında “Senden çok iyi baba olur.” diyerek evliliğe ikna ettiğini program partneri Aylin Çetinkaya ile paylaştı.

"Ben Selim ile tanıştığım zaman böyle bir hayat kuracağımı hiç hayal etmemiştim. Selim'i tanıyınca dedim ki 6. ayda 'Selim, senden çok iyi bir baba olur.' Çok nazik, kibar, eğlenceli, gezmeyi seviyor falan renkli bir kişilik ama çok iyi bir baba olur. Dedim ki 'Gel çocuk yapalım seninle' Ben teklif ettim yani. Daha evlilik falan yok ortada. 'Çocuk yapalım, hayatımızı birleştirelim' dedim. 'Ben daha çok gencim, yapmak istemiyorum. Korkuyorum Didem' dedi bana. İki sene geçti, sonra yine aynı konu. Ben zorlamadım Selim'i. 'Selim bak benim yaşım geçiyor, senden çok iyi bir baba olur' dedim. Olur mu, olmaz mı? 'Benim baba olmak için evlenmemiz gerek' dedi. 'Tamam' dedim. Evlendikten sonra da Aslan dünyaya geldi. O 'Ben bunu yapamam' diyen adam, inanılmaz bir babalık yapıyor."

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ÖNCESİ / SONRASI

Didem Uzel 24 Ağustos'ta Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla 11. evlilik yıl dönümünü kutladı.

Nikah gününe ait bir fotoğraf paylaşan Uzel altına, "11 yıl öncesi ve sonrası… Merak edenler için tarihe not düşelim. Eylül 2009’da tanıştık ve 2012 Ağustos’ta evlendik. Hiç arada boşluğumuz yok! Yani aslında nişan dönemi de dersek ilk tanıştığımız zamana 2009’dan bu yana tam 14 yıl geçmiş. Maşallah bize! Sonra 2016 yılında da Aslan'cık bize katıldı. İşte öyle yuvarlanıp gidiyoruz" notunu düştü.

Selim Sarı ise paylaşımında, '2012-2023 Seni seviyorum daha nicelerine sağlıkla ' ifadelerine yer verdi.

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2012 yılında evlenen çiftin, Leo Aslan adında bir de oğlu var.

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