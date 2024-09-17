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Didem Kınalı: 5 bin liraya dans ediyordum

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#Didem Kınalı#Pınar Kerimoğlu#Youtube
Didem Kınalı: 5 bin liraya dans ediyordum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 08:43

Oryantallikten şarkıcılığa geçiş yapan Didem Kınalı, Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk oldu.

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Didem Kınalı, “Neden oryantali bıraktın, iyi kazanmıyor muydun?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ne iyi kazanması! Benim kıyafetlerim 30 bin liraydı ama 5 bin liraya sahne alıyordum. Kıyafetin parasını bile çıkaramıyordum. Sanatçılara paraları akıtıyorlar, bize bırak parayı, doğru düzgün kulis bile vermiyorlardı.”

Didem Kınalı: 5 bin liraya dans ediyordum


Kınalı, sahnede yaşadığı en garip olayı da anlattı:

“Ön masalarda oturan bir beyefendi elimi öpmek istedi ve bir anda parmağımı ısırdı. Başta şaka zannettim ama ben elimi çektikçe o daha çok ısırdı. Çığlıklarımı duyan garsonlar araya girdi, öyle bıraktı. Kulise geçtim ve pansuman yapmak zorunda kaldık, parmağımı kanatmıştı!”

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#Didem Kınalı#Pınar Kerimoğlu#Youtube

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