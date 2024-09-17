Didem Kınalı: 5 bin liraya dans ediyordum

Güncelleme Tarihi:
Didem Kınalı, “Neden oryantali bıraktın, iyi kazanmıyor muydun?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ne iyi kazanması! Benim kıyafetlerim 30 bin liraydı ama 5 bin liraya sahne alıyordum. Kıyafetin parasını bile çıkaramıyordum. Sanatçılara paraları akıtıyorlar, bize bırak parayı, doğru düzgün kulis bile vermiyorlardı.”
“Ön masalarda oturan bir beyefendi elimi öpmek istedi ve bir anda parmağımı ısırdı. Başta şaka zannettim ama ben elimi çektikçe o daha çok ısırdı. Çığlıklarımı duyan garsonlar araya girdi, öyle bıraktı. Kulise geçtim ve pansuman yapmak zorunda kaldık, parmağımı kanatmıştı!”