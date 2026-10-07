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Didem Balçın: İğnesiz zayıfladım

Güncelleme Tarihi:

#Didem Balçın#Zayıflama#Diyet
Didem Balçın: İğnesiz zayıfladım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 08:42

Didem Balçın önceki gün Etiler’deki bir kafeden çıkarken görüntülendi.

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Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, muhabirlerin “Zayıflamışsınız” sözleri üzerine “Ben son bir senedir zayıfım zaten, siz beni en son ne zaman gördünüz? 1 metre 72 santimetre boyundayım, 58 kiloyum şu anda. Çok sık kilo alıyorum ve çok hızlı verebiliyorum. Zayıflama iğnesi kullandığımı ima etmeye çalışıyorsanız öyle bir şey yok” diyerek kahkaha attı.

Didem Balçın: İğnesiz zayıfladım

Didem Balçın yeni tiyatro oyununda sahnede mayo giyeceğini söyledi: “Şimdi bir tiyatro oyunum var. Oyunun bir bölümünde mayo giyiyorum. O yüzden 3 kilo daha vermem gerekiyor ki güzel gözükeyim. Yazın beni göremezsiniz ama oyuna gelince mayoyla görürsünüz.”

 

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#Didem Balçın#Zayıflama#Diyet

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