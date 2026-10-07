Didem Balçın: İğnesiz zayıfladım

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Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, muhabirlerin “Zayıflamışsınız” sözleri üzerine “Ben son bir senedir zayıfım zaten, siz beni en son ne zaman gördünüz? 1 metre 72 santimetre boyundayım, 58 kiloyum şu anda. Çok sık kilo alıyorum ve çok hızlı verebiliyorum. Zayıflama iğnesi kullandığımı ima etmeye çalışıyorsanız öyle bir şey yok” diyerek kahkaha attı.

Didem Balçın yeni tiyatro oyununda sahnede mayo giyeceğini söyledi: “Şimdi bir tiyatro oyunum var. Oyunun bir bölümünde mayo giyiyorum. O yüzden 3 kilo daha vermem gerekiyor ki güzel gözükeyim. Yazın beni göremezsiniz ama oyuna gelince mayoyla görürsünüz.”