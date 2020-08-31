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Televizyon
Haber Giriş: 31.08.2020 - 10:47 | Son Güncelleme:

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı ne zaman saat kaçta yayınlanacak?
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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında değişiklik yapıldı. Show TV'de ekranlarında 2. haftasını geride bırakan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının yayın saatinde değişiklik yaşandı. Peki, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının her zamanki saatinde ekranlarda yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı üçüncü haftasında yeni saatinde ekranlarda olmaya devam edecek.

9.30'da yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün yeni yayın saati 15.15'te Show TV ekranlarında olmaya devam edecek.

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