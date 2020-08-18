MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriDidem Arslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında?
GeriTelevizyon Didem Arslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 18.08.2020 - 10:41,Son Güncelleme:

Didem Arslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Didem Arslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında?
Abone Olgoogle-news

Didem Arslan Yılmaz kendi adını taşıyan gündüz kuşağı programıyla gündemde. Çözülemeyen dosyalar, gizemli kayıtlar, kavuşmaya hasret yaşamların aydınlığa kavuşacağı 'Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme' programı hafta içi her gün yayınlanıyor. Peki, Didem Arslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Türk haber spikeri ve muhabir Didem Arslan Yılmaz, 12 Ocak 1974 tarihinde dünyaya geldi.

Kadıköy Kız Lisesi ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de haber sunarak başladı. Çalar Saat,Serdar Cebe'yle Haftasonu Haberleri, 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarının sunuculuğunu üstlendi. 

Profesyonel meslek hayatına haber merkezi ile başladı. Muhabirlik, ana haber spikerliği, sabah programı spikerliği yaptı.
Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı.
Türkiye'nin Nabzı adlı tartışma programını hazırlayıp sundu. Gün içerisinde de yine farklı saat dilimlerinde kuşak programlarının hem mutfağında hem de ekran önünde görev aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle