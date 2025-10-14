Diana’nın sadık uşağı gerçekleri tek tek anlattı… ‘Annesi hayatta olsa o kadınla asla evlenmezdi’

Haberin Devamı

41 yaşındaki Prens Harry, o zamanlar 36 yaşında bir oyuncu olan Meghan Markle ile 2016 yılında Londra'da, çöpçatanlık usulü ayarlanan bir randevuda tanıştı.

İlişkileri hızla ciddileşti ve Meghan rol aldığı TV dizisi Suits'teki rolünü bırakıp İngiltere’ye taşındı. Nişanları Kasım 2017'de duyuruldu ve çift, Mayıs 2018’de Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde evlendi.





DÜĞÜNLERİNİ MİLYARLARCA KİŞİ İZLEMİŞTİ

Dünya çapında yaklaşık iki milyar kişinin izlediği kraliyet düğünü, Meghan Markle’ın yaşça kocasından büyük oluşu, daha önce evlenip boşanması ve siyahi kökenleri göz önüne alındığında modernleşen bir monarşinin sembolü olarak kabul edildi.

Ancak kısa süre sonra Harry ile kardeşi Prens William ve Markle ile kraliyet ailesi üyeleri arasında anlaşmazlıklar yaşandığı haberleri geldi. Sonra da Harry ve Meghan ABD’ye taşındı, ardından bütün aileyle küsüp bağlarını kopardılar.

Bu evlilik İngiliz kraliyet ailesinin bağrında kapanmayan bir yaraya dönüştü… Ve gencecik yaşında trajik bir kazada hayatını kaybeden annesinin sadık uşağına göre Diana hayatta olsaydı Harry asla Meghan’la evlenmeyecekti…

PEKİ YA DIANA HAYATTA OLSAYDI?

Prens Harry, eski uşağı ve sırdaşı Paul Burrell'e göre, annesi Prenses Diana hayatta olsaydı asla Meghan Markle ile evlenmezdi.

67 yaşındaki eski kraliyet hizmetlisi, Diana için on yıldan fazla çalıştı ve en güvendiği arkadaşlarından biri oldu. Paul Burrell, merhum Prenses'in varlığının küçük oğlunun hayatının gidişatını tamamen değiştireceğine inandığını söylüyor.





KAYBETTİĞİ ANNE SEVGİSİNİ ARARKEN KARŞISINA MEGHAN ÇIKTI

Burrell, Diana'nın 1997'deki ölümünün Harry'yi duygusal olarak büyük bir buhrana sürüklediğini ve kaybettiği sevgi ve güven duygusunu ararken kaybolup yolunun Meghan Markle’a çıktığını söylüyor.

"Diana hayatta olsaydı, Harry'nin Meghan ile evlenip evlenmeyeceğinden şüpheliyim. Anesi öldükten sonraki yıllarda, hayatını yaşarken kaybolmuş gibiydi, aşkın nerede olduğunu bilmiyordu.”

Diana’nın sırdaşı Harry’nin içine düştüğü durumu "36 yaşında olgun bir Amerikalı kadının kulağına 'Sen ve ben harika bir takım olabiliriz' veya 'Dünyayı değiştirebiliriz' gibi bir şeyler fısıldadığını duyduğunda, Meghan'ın sesini değil, annesinin sesini duydu. "Çünkü Harry her zaman aşkı arıyordu ve onu Meghan'da buldu." sözleriyle anlattı.

"DIANA HAYATTA OLSA OĞLUNUN YANLIŞLARINI DÜZELTİRDİ"

1990'ların sonlarında kraliyet hizmetinden ayrılmadan önce hem Kraliçe II. Elizabeth'e hem de Diana'ya hizmet eden Burrell, Diana’nın hayatta olsa oğlunu ilişkilerinde düzgün şekilde yönlendireceğine ve onun bilgeliğinin hayatının ilerleyen dönemlerinde oğlu Harry’nin yaptığı seçimleri değiştirebileceğine inandığını söyledi.

Kraliyet uzmanları Prenses Diana’nın iki oğlu William ve Harry’ye çok hayran olduğu ancak onların kişilikleri ve konumları hakkında da çok mantıklı fikirleri olduğu söyleniyor.

Bu yüzden de Harry Meghan’ı koluna takıp İngiltere’ye getirdiğinde Meghan’ın kişiliğinden dolayı olmasa bile bu evliliğin getireceği medya ilgisi ve aile sorunları konusunda uyanık olup bunları önceden engelleyebileceği de söyleniyor.

KARISINI ANNESİNE BENZETİYOR

Prens Harry hayatını anlatan belgesel dizisinde karısını açıkça merhum annesiyle karşılaştırmış ve "Meghan'ın kişiliği ve kişiliğinin büyük bir kısmı anneme çok benziyor. Aynı şefkate, aynı empatiye, aynı özgüvene sahip. Kendisinde bir sıcaklık var” demişti.

Ancak Diana’nın eski yardımcısı Burrell, Harry'yi ilk başta Markle'a çeken ve ilişkilerinin olası tuzaklarına karşı kör eden şeyin tam da bu benzerlikler olabileceğini öne sürüyor.

"Diana'nın yetişkin hayatı boyunca bıraktığı boşluğu doldurmaya çalıştı. Meghan'da annesinin ruhunu yansıtan birini gördü; ama aynı zamanda Diana'nın her zaman yaptığı gibi onu şiddetle savunacak birini de."