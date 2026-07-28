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Yaptığı işten çok çapkınlığıyla nam saldı... Devrinin bütün ünlü güzelleriyle aşk yaşadı... Kendisinden 18 yaş genç sevgilisiyle bir çatı altına girdi

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#Alex Rodriguez#Jennifer Lopez#Cameron Diaz
Yaptığı işten çok çapkınlığıyla nam saldı... Devrinin bütün ünlü güzelleriyle aşk yaşadı... Kendisinden 18 yaş genç sevgilisiyle bir çatı altına girdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 13:56

Aslına bakılırsa kendisi de alanında gayet ünlü bir sporcu... Öyle ki yeşil sahaların en çok kazanan yıldızlarından biri.

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Ama doğrusunu isterseniz, magazin alemindeki asıl şöhretini bir zamanlar devrinin en ünlü güzelleriyle yaşadığı aşklara borçlu.

Onun birlikte olduğu kadınların her biri de kendi dallarında birer yıldız.

Yaptığı tek evlilikten iki tane kız çocuğu babası olan bu ünlü, şimdi yine yeni bir aşka yelken açmış durumda.

Üstelik bu kez kendisinden çok daha genç bir kadınla birlikte.

Yaptığı işten çok çapkınlığıyla nam saldı... Devrinin bütün ünlü güzelleriyle aşk yaşadı... Kendisinden 18 yaş genç sevgilisiyle bir çatı altına girdi
ÇAPKINLIĞIYLA NAM SALDI
Gösteri dünyasının en ünlü aşıklarından biri olan bu kişi Alex Rodriguez.

51 yaşındaki eski beyzbol yıldızı Rodriguez ya da magazin dünyasındaki adıyla A. Rod, bir dönem Jennifer Lopez'in nişanlısı olarak çok konuşuldu.

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Yaptığı işten çok çapkınlığıyla nam saldı... Devrinin bütün ünlü güzelleriyle aşk yaşadı... Kendisinden 18 yaş genç sevgilisiyle bir çatı altına girdi

DALDAN DALA KONMAYA DEVAM EDİYOR
Hatta ikili Rodriguez'in eski karısı Cynthia Scurtis ile evliliğinden dünyaya gelen kızları ve Lopez'in Marc Anthony evliliğinden doğan ikizleriyle birlikte kocaman bir aile bile oldular.

Herkes JLo ile A. Rod'un evlenmesini beklerken de yollarını ayırdılar. Sonrasında Lopez, Ben Affleck ile evlendi. Rodriguez ise daldan dala konmaya devam etti.

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Yaptığı işten çok çapkınlığıyla nam saldı... Devrinin bütün ünlü güzelleriyle aşk yaşadı... Kendisinden 18 yaş genç sevgilisiyle bir çatı altına girdi
YAZ PARTİSİNDE SARMAŞ DOLAŞ
Rodriguez şu sıralarda ise kendisinden 18 yaş daha genç olan Meghan Hayden ile birlikte. Çift, bundan birkaç hafta önce Hamptons'ta katıldıkları bir partide samimi görüntüler sergilemişti.

Son söylentilere göre ise Rodriguez ile Hayden, artık resmen aynı çatı altında birlikte yaşamaya başladılar.

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ÖNCEKİ SEVGİLİSİNDEN DAHA YENİ AYRILMIŞTI
İşin ilginç yanı Alex Rodriguez, üç yıl birlikte olduğu Jaclyn Cordeiro ile yollarını daha bu yılın mart ayında ayırmıştı.

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Aradan geçen bunca kısa zaman içinde Meghan Hayden ile yeni bir ilişkiye başladı bir de üstüne aynı eve bile taşındılar.

51 yaşındaki Alex Rodriguez'in yeni aşkı olan 33 yaşındaki Meghan Hayden'in bir spor eğitmeni ve aynı zamanda sosyal medya ünlüsü olduğunu da hatırlatmadan geçmeyelim.

Yaptığı işten çok çapkınlığıyla nam saldı... Devrinin bütün ünlü güzelleriyle aşk yaşadı... Kendisinden 18 yaş genç sevgilisiyle bir çatı altına girdi
Rodriguez'in gittiği yaz partisinde samimi şekilde görüntülendiği güzel Meghan Hayden 33 yaşında. Hem bir spor eğitmeni hem de sosyal medya ünlüsü.

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Yaptığı işten çok çapkınlığıyla nam saldı... Devrinin bütün ünlü güzelleriyle aşk yaşadı... Kendisinden 18 yaş genç sevgilisiyle bir çatı altına girdi
NİCE ÜNLÜ GÜZELLE AŞK YAŞADI
Gelelim Rodriguez'in çapkınlık şöhretine... Belki en çok bilinen ve şimdilik en son ünlü sevgilisi Jennifer Lopez ama ondan önce de sinema ve müzik dünyasının ünlüleriyle birlikte oldu Rodriguez.

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Madonno, Kate Hudson, Cameron Diaz, Bethenny Frankel gibi gösteri dünyasının yıldızlarıyla yaşadığı aşklar sayesinde Alex Rodriguez de magazin dünyasında adını duyurmuş oldu.

 

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#Alex Rodriguez#Jennifer Lopez#Cameron Diaz

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