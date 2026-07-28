Yaptığı işten çok çapkınlığıyla nam saldı... Devrinin bütün ünlü güzelleriyle aşk yaşadı... Kendisinden 18 yaş genç sevgilisiyle bir çatı altına girdi

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Ama doğrusunu isterseniz, magazin alemindeki asıl şöhretini bir zamanlar devrinin en ünlü güzelleriyle yaşadığı aşklara borçlu.
Onun birlikte olduğu kadınların her biri de kendi dallarında birer yıldız.
Yaptığı tek evlilikten iki tane kız çocuğu babası olan bu ünlü, şimdi yine yeni bir aşka yelken açmış durumda.
Üstelik bu kez kendisinden çok daha genç bir kadınla birlikte.
51 yaşındaki eski beyzbol yıldızı Rodriguez ya da magazin dünyasındaki adıyla A. Rod, bir dönem Jennifer Lopez'in nişanlısı olarak çok konuşuldu.
DALDAN DALA KONMAYA DEVAM EDİYOR
Hatta ikili Rodriguez'in eski karısı Cynthia Scurtis ile evliliğinden dünyaya gelen kızları ve Lopez'in Marc Anthony evliliğinden doğan ikizleriyle birlikte kocaman bir aile bile oldular.
Herkes JLo ile A. Rod'un evlenmesini beklerken de yollarını ayırdılar. Sonrasında Lopez, Ben Affleck ile evlendi. Rodriguez ise daldan dala konmaya devam etti.
Son söylentilere göre ise Rodriguez ile Hayden, artık resmen aynı çatı altında birlikte yaşamaya başladılar.
Aradan geçen bunca kısa zaman içinde Meghan Hayden ile yeni bir ilişkiye başladı bir de üstüne aynı eve bile taşındılar.
51 yaşındaki Alex Rodriguez'in yeni aşkı olan 33 yaşındaki Meghan Hayden'in bir spor eğitmeni ve aynı zamanda sosyal medya ünlüsü olduğunu da hatırlatmadan geçmeyelim.
Madonno, Kate Hudson, Cameron Diaz, Bethenny Frankel gibi gösteri dünyasının yıldızlarıyla yaşadığı aşklar sayesinde Alex Rodriguez de magazin dünyasında adını duyurmuş oldu.