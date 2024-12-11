Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Kuruluş Osman kadrosuna dahil oldu!

Güncelleme Tarihi:
Oyuncu Devrim Saltoğlu, çarşamba günleri yayınlanan Kuruluş Osman dizisine katıldı. Bugüne kadar pek çok projede yer alan Devrim Saltoğlu’nun Kuruluş Osman dizisinde bir Moğol komutanına hayat vereceği öğrenildi. İşte Devrim Saltoğlu hakkında merak edilenler!
Devrim Saltoğlu, 30 Haziran 1973 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Sırasıyla, Trabzon Anadolu Lisesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü ve A.Ü Devlet Konservatuvarı tiyatro oyuncululuğu mezunudur. Üniversite eğitiminden sonra Devlet Tiyatroları ve çeşitli özel tiyatrolarda yer alan Devrim Saltoğlu, ardından Salt Tiyatro'yu kurdu. Kameralar karşısına ilk kez Üvey Baba isimli dizi ile geçti ve pek çok tiyatro oyununda yer aldı.
DEVRİM SALTOĞLU FİLMLERİ VE DİZİLERİ
Kuruluş Osman, 2024-
Efsane, 2024
Alparslan: Büyük Selçuklu, 2022-2023, Vali Besasiri
Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru, 2021-2022, Rauf Denktaş
Güvercin, 2019-2020, Celil
Cennet'in Gözyaşları, 2017-2018, Kaya
Bedel, 2015, Ferhat
Yağmur: Kıyamet Çiçeği, 2014, Trabzonspor Taraftar Lideri Ahmet
Osmanlı'da Derin Devlet, 2013, Patrona Halil
Kızım Nerede?, 2011, Ozan
Korku, 2011, Mehmet Akif Ersoy
Kirli Oyunlar, 2011, Abdulaziz
İhanet, 2010
Kapadokya Düşleri, 2009
Goncakaranfil, 2008, Zehir Osman
Parmaklıklar Ardında, 2008, Mehmet
Sıla, 2006, Cihan
Keloğlan Kara Prens'e Karşı, 2005, Biricik Şefi
Kayıtdışı, 2005, Ekrem Kuzu
Melekler Adası, 2004, Alp
Asmalı Konak - Hayat, 2003, Seyhan Karadağ
Asmalı Konak, 2002, Seyhan Karadağ
90-60-90, 2001, Sedat
Üvey Baba, 2000
Ona Bakma, bana bak! 2000
Kahkaha Show 1999