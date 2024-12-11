Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Kuruluş Osman kadrosuna dahil oldu!

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Oyuncu Devrim Saltoğlu, çarşamba günleri yayınlanan Kuruluş Osman dizisine katıldı. Bugüne kadar pek çok projede yer alan Devrim Saltoğlu’nun Kuruluş Osman dizisinde bir Moğol komutanına hayat vereceği öğrenildi. İşte Devrim Saltoğlu hakkında merak edilenler!

DEVRİM SALTOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Devrim Saltoğlu, 30 Haziran 1973 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Sırasıyla, Trabzon Anadolu Lisesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü ve A.Ü Devlet Konservatuvarı tiyatro oyuncululuğu mezunudur. Üniversite eğitiminden sonra Devlet Tiyatroları ve çeşitli özel tiyatrolarda yer alan Devrim Saltoğlu, ardından Salt Tiyatro'yu kurdu. Kameralar karşısına ilk kez Üvey Baba isimli dizi ile geçti ve pek çok tiyatro oyununda yer aldı.

DEVRİM SALTOĞLU FİLMLERİ VE DİZİLERİ

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Kuruluş Osman, 2024-

Efsane, 2024

Alparslan: Büyük Selçuklu, 2022-2023, Vali Besasiri

Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru, 2021-2022, Rauf Denktaş

Güvercin, 2019-2020, Celil

Cennet'in Gözyaşları, 2017-2018, Kaya

Bedel, 2015, Ferhat

Yağmur: Kıyamet Çiçeği, 2014, Trabzonspor Taraftar Lideri Ahmet

Osmanlı'da Derin Devlet, 2013, Patrona Halil

Kızım Nerede?, 2011, Ozan

Korku, 2011, Mehmet Akif Ersoy

Kirli Oyunlar, 2011, Abdulaziz

İhanet, 2010

Kapadokya Düşleri, 2009

Goncakaranfil, 2008, Zehir Osman

Parmaklıklar Ardında, 2008, Mehmet

Sıla, 2006, Cihan

Keloğlan Kara Prens'e Karşı, 2005, Biricik Şefi

Kayıtdışı, 2005, Ekrem Kuzu

Melekler Adası, 2004, Alp

Asmalı Konak - Hayat, 2003, Seyhan Karadağ

Asmalı Konak, 2002, Seyhan Karadağ

90-60-90, 2001, Sedat

Üvey Baba, 2000

Ona Bakma, bana bak! 2000

Kahkaha Show 1999