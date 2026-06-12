Devletin verdiği milyonluk maaşı reddetmişti… Annesinin gelinlik tacıyla kraliçelik provası yaptı

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Hollanda'nın müstakbel kraliçesi, 22 yaşındaki prenses, bu önemli davette kraliçelik nişanesi olarak görülen ve taktığı ilk taç olan annesinden yadigâr tacını yeniden taktı.

Prenses Catharina-Amalia, ülkesine resmi ziyarette bulunan Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender onuruna verilen devlet yemeğinde ebeveynleri Kral Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima'ya katıldı.

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Gelecekte ülkesinin kraliçe olacak olan Hollanda Prensesi Catharina-Amalia, artık yavaş yavaş kendisine biçilen bu önemli rolü üstlenmeye başladı ve bu tür davetlerde boy göstererek deneyim kazanmaya çalışıyor.

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Resmi davet için 22 yaşındaki Catharina-Amalia, kısa kollu ve mücevherli bir korsajı olan açık mavi bir elbise giydi. Görünümünü inci damla küpeler ve göz alıcı Hollanda Yıldızı Tacı ile tamamladı.

Taç, Catharina-Amalia için özel bir anlam taşıyor çünkü bu kıymetli mücevher halk önünde taktığı ilk taç. Prenses, Haziran 2022'de, diğer genç Avrupalı ​​kraliyet üyeleriyle birlikte Norveç Prensesi Ingrid Alexandra'nın 18. doğum gününü kutlamak için Oslo'ya davet edilmişti.

Hollanda Yıldızı Tacı ayrıca annesi Kraliçe Maxima'nın 2002'deki düğün gününde taktığı taç ve bu yüzden manevi değeri de çok büyük.

Tıpkı diğer Avrupa monarşilerinde olduğu gibi Catharina-Amalia da tahta geçtiğinde bu önemli göreve hazır olması için yıllardır süren sıkı bir eğitimden geçiyor.

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Orduda da görev alan ve askeri eğitim verilen prenses geçen yıl Amsterdam Üniversitesi'nden Siyaset, Psikoloji, Hukuk ve Ekonomi alanında lisans derecesini aldı ve Hollanda Hukuku alanında yüksek derecesi almak için üniversitede iki akademik yıl daha eğitimine devam edecek.

Babasının 30 Nisan 2013'te tahta çıkmasıyla birlikte resmi olarak tahtın birinci sıradaki varisi olmuş ve yasal olarak "Orange Prensesi" unvanını tek başına taşıyan ilk kadın olan Catharina-Amalia ülkesinin dördüncü kraliçesi olacak.

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Diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak Hollanda’da kraliçelerin uzun süren hükümdarlıkları tarih boyunca sıkça gürüldü. Prenses Catharina-Amalia kendine güvenli tavrı ve görevlerine bakışıyla da genç kraliyet üyeleri arasında farklı bir tavır sergiliyor.

Genç prenses gazete manşetlerine "Hollanda Prensesinden şaşırtan karar: 1,6 milyonluk euroluk serveti elinin tersiyle itti" başlığıyla yansıyan haberlere konu olmuştu. Prenses Catharina-Amalia dönemin Başbakanı Mark Rutte'ye kendi el yazısıyla bir mektup göndermiş ve 18 yaşına bastığında alacağı yıllık 1,6 milyon euroluk ödeneği reddettiğini söylemişti.

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Prenses yazdığı mektupta "Karşılığında hiçbir şey yapmadığım bir parayı almak beni rahatsız eder, üstelik diğer öğrencilerin özellikle koronavirüs döneminde çok daha zor zamanlar geçirdiği bu dönemde" diyerek halkının takdirini toplamıştı.