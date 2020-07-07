Devlet Kuşu oyuncuları kimler, film kaç yılında çekildi? Devlet Kuşu oyuncuları ve konusu
Usta oyuncu Kemal Sunal’ın yer aldığı Yeşilçam filmlerinden Devlet Kuşu televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Orhan Kemal'in aynı adlı kitabından uyarlanan Devlet Kuşu oyuncu kadrosunun yanı sıra verdiği mesajlarla da dikkat çekiyor. Peki, Devlet Kuşu oyuncuları kimler, film kaç yılında çekildi? Devlet Kuşu oyuncuları ve konusu
Devlet Kuşu, Orhan Kemal'in aynı adlı kitabından uyarlanan 1980 yapımı bir Türk filmi. Senaryosunu Orhan Aksoy'un yazdığı filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini ise yine Memduh Ün üstlenmiştir. Devlet Kuşu filmi komedinin yanında dram öğeleri de içerir. 1961 yapımı Avare Mustafa filminin yeniden çevrimidir. Bu filmi de Memduh Ün çekmişti.
Kemal Sunal – Mustafa
Serpil Çakmaklı – Aynur
Hüseyin Kutman – Zülfikar
Bülent Kayabaş – Sülo
Yadigar Ejder- Murat
Reha Yurdakul – Kahveci Taşkasaplı
Mehtap Ar – Hülya
Nermin Özses – Şöhret
DEVLET KUŞU FİLMİNİN KONUSU
Mustafa gecekondu mahallesinde oturmaktadır. Komşu kızı Aynur'u sevmekte ve mahalledeki arkadaşları Sülo ve Murat'la birlikte aylaklık etmektedir. Bir gün mahallelerine gelen Zülfikar adındaki zengin bir iş adamı mahalleye kızı Hülya'nın adını vereceği bir apartman inşa ettirmeye başlar. Mustafa'nın babası da inşaatın bekçisi olur. Babasıyla inşaatı görmeye gelen Hülya burada ünlü İtalyan aktör Jean Paul Belmondo'ya benzettiği Mustafa'yı görür ve aşık olur. Ailesinin baskısıyla Zülfikar ve Hülya'ya yakınlaşmaya başlayan Mustafa gün geçtikçe Aynur'dan ve arkadaşlarından kopmaktadır. Ailesini fakirlikten kurtarmak için Hülya'yla evlenmeyi düşünen Mustafa sonunda paranın mutluluk getirmeyeceğinin farkına varır ve mahallesine, Aynur'a geri döner
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