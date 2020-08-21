Devlet Kuşu filmi ne zaman çekildi? İşte Devlet Kuşu filmi oyuncuları

Devlet Kuşu filmi konusu ve oyuncuları filmin yeniden ekrana gelmesi ile beraber merak edilmeye başlandı. Oyuncu kadrosunda Kemal Sunal’ın yer aldığı Devlet Kuşu’nun yönetmenliğini Memduh Ün üstleniyor. Filmde Kemal Sunal Mustafa Karakterine, Serpil Çakmaklı Aynur karakterine hayat veriyor.

DEVLET KUŞU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film 1980 yılında çekilmiştir.

DEVLET KUŞU FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Kemal Sunal, Serpil Çakmaklı, Bülent Kayabaş, Reha Yurdakul yer alıyor.

DEVLET KUŞU FİLMİ KONUSU

Kenar mahallelerden birinde oturan Mustafa, komşularının kızı Aynur'a deliler gibi aşıktır. Girdiği ufak işlerde bir türlü tutunamayan Mustafa günlerini arkadaşlarıyla aylaklık ederek geçirmektedir. Bu sıradan günlerden birinde mahallerine gelen zengin ve ünlü bir işadamı burada bir inşaata başlayacağını duyurur. İşadamının kızı Hülya da babasıyla birlikte buraya gelmiştir ve Mustafa'yı ilk gördüğü an onu ünlü oyuncu Jean Paul Belmando'ya benzetir. Mustafa'ya aşık olan Hülya günden güne genç adamla yakınlaşmaya başlar. Mustafa da ailesi ve çevresinin baskılarıyla gittikçe bu zengin aileye dahil olmaya başlar. Mustafa'yı para ve mutluluk arasında seçim yapmak zorunda kalacağı günler beklemektedir.