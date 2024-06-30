Dev koşuya renkli gala

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98. Gazi Koşusu, bugün saat 17.15’te gerçekleşecek. Koşu öncesi Mandarin Oriental Bosphorus’ta özel bir resepsiyon düzenlendi. Gazi Koşusu Resepsiyonu’na Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, jokeyler, sanat ve spor dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Davette Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve TJK’nın eski başkanları geleneksel Gazi Koşusu pastasını kesti. Gecede Adalı, bir konuşma da gerçekleştirdi ve “Her sene olduğu gibi bu yıl da koşuda büyük bir heyecana tanıklık edeceğiz” dedi.

