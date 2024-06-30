Dev koşuya renkli gala

98. Gazi Koşusu, bugün saat 17.15’te gerçekleşecek. Koşu öncesi Mandarin Oriental Bosphorus’ta özel bir resepsiyon düzenlendi. Gazi Koşusu Resepsiyonu’na Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, jokeyler, sanat ve spor dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Davette Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve TJK’nın eski başkanları geleneksel Gazi Koşusu pastasını kesti. Gecede Adalı, bir konuşma da gerçekleştirdi ve “Her sene olduğu gibi bu yıl da koşuda büyük bir heyecana tanıklık edeceğiz” dedi.ATÇILIĞIN BAYRAMI
Serdal Adalı, 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu’nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk
’ün mirası olduğunu ve Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olma sıfatını taşıdığını belirtti.
Gazi Koşusu’nu “atçılığın bayramı” olarak nitelendiren Serdal Adalı, bugün gerçekleşecek bu anlamlı koşu için hummalı bir hazırlık yaptıklarını belirtti. Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Adalı, Gazi Koşusu’nda yarışacak atların ilgililerine ve jokeylerine başarı temennisinde bulundu.SAHNEDE ÜNLÜ İSİMLER
Serdar Adalı’nın konuşmasının ardından gecede Funda Arar ve Enbe Orkestrası sahne aldı. Keyifli anların yaşandığı davet, fotoğraf çekimleri ve başarı temennileriyle sona erdi.