50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için jüri üyeleri bir araya geldi

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KAZANANLAR BELLİ OLDU



Geçtiğimiz pazar günü The Ritz-Carlton, Istanbul’da bir araya gelen jüri üyeleri her kategoride hassas bir değerlendirme yaptı. Jüride sanat dünyasından Ediz Hun, Şerif Sezer, Suna Keskin, Ferhat Göçer, Emre Altuğ, Selim Bayraktar, Salih Bademci, Sema Ergenekon, Demet Sağıroğlu, Ebru Özkan, Nazlı Heptürk, Ozan Doğulu, Sinan Akçıl, Damla Sönmez ve Büşra Pekin’in yanı sıra Hürriyet ekibinden Selim Akçin, Savaş Özbey, Ömür Gedik, Orkun Ün ve Hakan Gence yer aldı.

TÖREN 8 ARALIK’TA



50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kazananları, yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oylarıyla belirlendi ve yılın en görkemli gecesi için geri sayım başladı. Türkiye’nin en prestijli ödül töreni, 8 Aralık Pazar akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek. Kendi alanlarında en başarılı isim ve yapımların ödüllendirileceği gece, Türkiye’nin yıldızlarını bir araya getirecek. Törenin sunuculuğunu ise Cem Davran ile Çağla Şıkel yapacak.

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YILDIZLARIN GECESİ

50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 8 Aralık’ta Zorlu PSM’de düzenlenecek. Yıldızları buluşturacak geceyi Çağla Şıkel ve Cem Davran sunacak.

Duayen isimler

Jüride duayen oyuncular Suna Keskin, Ediz Hun ve Şerif Sezer de yer aldı.



Ferhan Göçer - Şerif Sezer



“Yargı” başta olmak üzere birçok unutulmaz diziye senarist olarak imza atan Sema Ergenekon da jüride.





Salih Bademci - Hakan Gence - Ebru Özkan - Damla Sönmez -Selim Bayraktar



Sinan Akçıl - Savaş Özbey - Orkun Ün



Ozan Doğulu, Demet Sağıroğlu ve Emre Altuğ favori adayları için oy kullandı.



Nazlı Heptürk



Ediz Hun’a pasta

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Jüri toplantısının ardından Ediz Hun’a doğum günü sürprizi yapıldı. 84 yaşına giren usta oyuncu, pastasının mumlarını söndürdükten sonra jüri üyelerine ve Hürriyet ekibine teşekkür etti:

“Ben sizi çok sevdim. Güzel insanlarsınız, yolunuz açık olsun. Hürriyet’in aziz çalışanlarına da şükranlarımı ifade ediyorum beni davet ettikleri için. Hakikaten güzel bir gündü benim için, unutulmazdı.”