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50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için jüri üyeleri bir araya geldi

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#50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Altın Kelebek Jürisi#8 Aralık
50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için jüri üyeleri bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 07:55

Yarım asırlık maratonda jüri seçimini yaptı. Bu yıl 50’ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri için halk oylamasının ardından jüri üyeleri bir araya gelerek kazananları belirledi.

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KAZANANLAR BELLİ OLDU

Geçtiğimiz pazar günü The Ritz-Carlton, Istanbul’da bir araya gelen jüri üyeleri her kategoride hassas bir değerlendirme yaptı. Jüride sanat dünyasından Ediz Hun, Şerif Sezer, Suna Keskin, Ferhat Göçer, Emre Altuğ, Selim Bayraktar, Salih Bademci, Sema Ergenekon, Demet Sağıroğlu, Ebru Özkan, Nazlı Heptürk, Ozan Doğulu, Sinan Akçıl, Damla Sönmez ve Büşra Pekin’in yanı sıra Hürriyet ekibinden Selim Akçin, Savaş Özbey, Ömür Gedik, Orkun Ün ve Hakan Gence yer aldı.

TÖREN 8 ARALIK’TA

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kazananları, yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oylarıyla belirlendi ve yılın en görkemli gecesi için geri sayım başladı. Türkiye’nin en prestijli ödül töreni, 8 Aralık Pazar akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek. Kendi alanlarında en başarılı isim ve yapımların ödüllendirileceği gece, Türkiye’nin yıldızlarını bir araya getirecek. Törenin sunuculuğunu ise Cem Davran ile Çağla Şıkel yapacak.

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YILDIZLARIN GECESİ

50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 8 Aralık’ta Zorlu PSM’de düzenlenecek. Yıldızları buluşturacak geceyi Çağla Şıkel ve Cem Davran sunacak.

Duayen isimler

Jüride duayen oyuncular Suna Keskin, Ediz Hun ve Şerif Sezer de yer aldı.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için jüri üyeleri bir araya geldi

Suna Keskin - Ediz Hun

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için jüri üyeleri bir araya geldi

Ferhan Göçer - Şerif Sezer
50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için jüri üyeleri bir araya geldi

“Yargı” başta olmak üzere birçok unutulmaz diziye senarist olarak imza atan Sema Ergenekon da jüride.

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için jüri üyeleri bir araya geldi

Salih Bademci - Hakan Gence - Ebru Özkan - Damla Sönmez  -Selim Bayraktar
50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için jüri üyeleri bir araya geldi

Sinan Akçıl - Savaş Özbey - Orkun Ün
50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için jüri üyeleri bir araya geldi

Ozan Doğulu, Demet Sağıroğlu ve Emre Altuğ favori adayları için oy kullandı.
50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için jüri üyeleri bir araya geldi

Nazlı Heptürk

Ediz Hun’a pasta

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Jüri toplantısının ardından Ediz Hun’a doğum günü sürprizi yapıldı. 84 yaşına giren usta oyuncu, pastasının mumlarını söndürdükten sonra jüri üyelerine ve Hürriyet ekibine teşekkür etti:

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için jüri üyeleri bir araya geldi


“Ben sizi çok sevdim. Güzel insanlarsınız, yolunuz açık olsun. Hürriyet’in aziz çalışanlarına da şükranlarımı ifade ediyorum beni davet ettikleri için. Hakikaten güzel bir gündü benim için, unutulmazdı.”

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