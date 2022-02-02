Destan 9. son bölüm Akkız’ın Alpagu Han'a deşifre olması damga vurdu! İşte Destan son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

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Destan son bölüm tek parça yayınlandı. Atv ekranlarında seyirci karşısına çıkan Destan'ın 1 Şubat tarihli son bölümünde Akkız'ın Batuga'nın Kırçiçek'le evlenmeyi kabul şoke olduğu bölümde Balamir'in kaçırılması çarpıcı gelişmelerden oldu. Akkız'ı gönderilen zehirli yılanın sokması gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

DESTAN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

DESTAN 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akkız sayesinde tahtını geri kazanan Alpagu Han, aynı gün Akkız'ın Pençe olduğunu anlar. Bu gerçek, Alpagu'yu çılgına çevirir. Batuga'nın Kırçiçek'le evlenmeyi kabul etmesiyle sarsılan Akkız, Alpagu Han'ın amansız öfkesiyle karşılaşır ve planlarını engellediği Çolpan Han tarafından da Dağ'dan sürülür.

Batuga ise sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıyadır. İki hanın düşmanlığıyla ve Kırçiçek'in tehdidiyle iyice sıkışan Akkız ve Batuga'nın ölüm karşısında bir çare bulmak için sadece bir günleri vardır. İkisi birbirlerine kenetlenirler ve o çareyi aramaya giderler. Geleceklerine çare aradıkları yerde, önlerine geçmişin düşmanları çıkacaktır! Hem de hiç beklemedikleri düşmanlar!

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DESTAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI