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Destan dizisinin oyuncuları kimler? İşte Destan dizisinin konusu ve kadrosu

#Destan#Destan Oyuncuları#Destan Dizisi Konusu
Destan dizisinin oyuncuları kimler İşte Destan dizisinin konusu ve kadrosu

Destan dizisi tanıtımlarıyla dikkat çekti. Başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı Destan dizisinin yayınlanan fragmanında, Akkız karakteri ön planda. Peki, Destan dizisinin oyuncuları kimler? İşte Destan dizisinin konusu ve kadrosu

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Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı merakla beklenen dizinin oyuncuları arasında Deniz Barut, Burak Tozkoparan, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır ve Esra Kılıç da yer alıyor.

Destan dizisinin konusu

Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını, imkansızı başarmalarını konu alıyor.

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