Destan dizisinin konusu nedir? Akkız kimdir? Destan dizisiyle ilgili bilinenler

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Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı Destan'ın çekimleri Bozdağ Film Platosu'nda başladı.



Dizinin yapımcı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Destan dizisinin çekimlerinin başladığını duyurarak tüm ekibe ve oyunculara hayırlı olmasını" diledi. Destan'da izleyicinin dönem, hikaye ve prodüksiyon açısından ilk kez böyle bir yapım izleyeceklerini müjdeleyen Bozdağ, 'Yetim ve savaşçı bir kızla öksüz ve çolak bir çocuğun yürek yüreğe vererek Türklerin kaderini yeniden yazmalarını anlatan 'Destan' dizisinin; prodüksiyonu, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sadece Türkiye'de değil dünyada da çok konuşulacağını' söyledi.

'Destan' dizisi, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.