Destan 1. bölüme intikam sahnesi damga vurdu! İşte Destan2. bölüm fragmanı ve ilk bölümde yaşananlar

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Destan ilk bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 23 Kasım akşamı yayın hayatına başlayan Destan dizisinin 1. bölümünde 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda Dağ savaşçısı Akkız'ın ailesinin intikamını alması heyecan uyandırdı. Dizinin yayınlanan 2. yeni bölüm fragmanında ise Akkız'ın tutsak olması merak uyandırdı.

DESTAN 1. BÖLÜM İZLEME EKRANI

DESTAN İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Destan'ın birinci bölümünde; 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!

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DESTAN 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI