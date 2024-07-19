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Despina’nın açıklamasına tepkiler büyüyor

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#Despina Vandi#Lal Denizli#Türk Eğitim Vakfı
Despina’nın açıklamasına tepkiler büyüyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 09:55

Yunan şarkıcı Despina Vandi önceki akşam Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Çeşme Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen yardım gecesinde performans gerçekleştirecekti.

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Vandi, sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posteri sebebiyle konseri iptal etti. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Vandi’nin Çeşme’den hemen ayrılmasını istedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan vakıf “Değiştirilemez hassasiyetimiz sebebiyle konserde sahne almayacağını tarafımıza bildirdi” dedi.

Despina Vandi, suçu Türk Eğitim Vakfı’na attı: “Konserin iptal edilmesinin sorumlusu, daha önce herhangi bir anlaşmamız bulunmamasına rağmen, tek taraflı olarak bu etkinliğe siyasi özellik (boyut) veren TEV’dir. Bunun sonucu, konsere katılmam mümkün değildi.”

İzmir’den İstanbul’a geçen Vandi dün ise ülkesi Yunanistan’a döndü. Şarkıcıya birçok ünlü isim, sosyal medyadan Türk bayrak emojili yorumlar yaptı ve “Atatürk posteri ve Türk bayrağı siyasi değildir. Atatürk bizim her şeyimizdir” dedi.

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Despina’nın açıklamasına tepkiler büyüyor

TEV SESSİZ KALDI

Türk Eğitim Vakfı, şu sorularımıza yanıt vermedi:

* Böyle bir etkinlikte Yunan bir şarkıcıyı sahneye çıkarmakta risk görmediniz mi?

* Sanatçı, “Türk-Yunan dostluğu üzerine beni çağırdınız. Yunan bayrağı da olsun” diye bir talepte bulundu mu?

 

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#Despina Vandi#Lal Denizli#Türk Eğitim Vakfı

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