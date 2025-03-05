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Derya Bedavacı 'Piyasa'yı ağlatacak!

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#Piyasa#Kanal D#Derya Bedavacı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 11:51

Kanal D’nin yeni dizisi 'Piyasa' ses getirmeye devam ediyor. Konusu ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken yapımda Münevver karakterine hayat veren İlayda Alişan’ın oyunculuk performansı övgü topluyor.

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Dizinin yeni bölüm tanıtımı da çok konuşuldu. Tanıtımda annesini kaybeden Münevver’in kocası Adar’ın zorbalığına karşı Ahsen’in (Ayça Bingöl) kollarında teselli bulduğu sahnelerde Derya Bedavacı’nın güçlü sesinden ‘Kalbimi Kırıyorlar Anne’ şarkısı duyuluyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizide medya, magazin dünyasındaki aşk, entrika ve skandallar ekrana gelecek.

Derya Bedavacı Piyasayı ağlatacak

‘KALBİMİ KIRIYORLAR ANNE’

Hikayesiyle ilgi çeken Piyasa’nın yeni bölümü merakla bekleniyor. Son bölümde annesinin acısını atlatamayan Münevver eşinin zorbalığına maruz kalıp teselliyi gazeteci Ahsen’de aramıştı. Yeni tanıtımda Münevver’in Ahsen’i annesinin yerine koyup ağladığı anlar, izleyicinin kalbine dokundu. O sahnelerde Derya Bedavacı’nın sesiyle ekrana gelen ‘Kalbimi Kırıyorlar Anne’ şarkısıyla duygusal anlar yaşandı.

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Derya Bedavacı Piyasayı ağlatacak

Piyasa cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…

Derya Bedavacı Piyasayı ağlatacak

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#Piyasa#Kanal D#Derya Bedavacı

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