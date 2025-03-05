Derya Bedavacı 'Piyasa'yı ağlatacak!

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Dizinin yeni bölüm tanıtımı da çok konuşuldu. Tanıtımda annesini kaybeden Münevver’in kocası Adar’ın zorbalığına karşı Ahsen’in (Ayça Bingöl) kollarında teselli bulduğu sahnelerde Derya Bedavacı’nın güçlü sesinden ‘Kalbimi Kırıyorlar Anne’ şarkısı duyuluyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizide medya, magazin dünyasındaki aşk, entrika ve skandallar ekrana gelecek.

‘KALBİMİ KIRIYORLAR ANNE’

Hikayesiyle ilgi çeken Piyasa’nın yeni bölümü merakla bekleniyor. Son bölümde annesinin acısını atlatamayan Münevver eşinin zorbalığına maruz kalıp teselliyi gazeteci Ahsen’de aramıştı. Yeni tanıtımda Münevver’in Ahsen’i annesinin yerine koyup ağladığı anlar, izleyicinin kalbine dokundu. O sahnelerde Derya Bedavacı’nın sesiyle ekrana gelen ‘Kalbimi Kırıyorlar Anne’ şarkısıyla duygusal anlar yaşandı.

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Piyasa cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…