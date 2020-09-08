Derya Bedavacı kimdir, eşi kim?

Derya Bedavacı 7 kardeşli bir ailenin 3. çocuğu olarak Sivas’ta dünyaya geldi. Hayatını İzmir’de sürdüren Derya Bedavacı Ada Su isminde bir kız çocuğu annesidir. Derya Bedavacı’nın eşi Davulcu, Baterist’tir.

Hakan Altun ile seslendirdiği “Kavuşmalıyız” isimli bir tekli çalışması ile tanınan ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bedavacı, şiir yazmaktadır.

2018 senesinde “Sayende” isimli bir albümü sevenleri ile buluşturmuş, albüm içerisinde yer alan tüm şarkıların söz ve şarkıları kendisi oluşturmuştur.

Beste çalışmaları da yapan Bedavacı birçok isme besteler vermiştir. Kubat‘ın seslendirdiği Veda, Buram Buram, Eyvah, Hakan Altun’un seslendirdiği Saki ve Ferhat Göçer seslendirdiği Sanane bunlardan sadece birkaç tanesidir.