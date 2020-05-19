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Televizyon
Haber Giriş: 19.05.2020 - 09:47,Son Güncelleme:

“Derya Baykal’la Gülümse” hafta içi her gün canlı yayınla ekrana geliyor...

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“Derya Baykal’la Gülümse” hafta içi her gün canlı yayınla ekrana geliyor...
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Yıllardır renkli ve sempatik sunumu ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Derya Baykal, sevilen programı “Derya Baykal’la Gülümse” ile hafta içi her gün teve2’de ekrana gelmeye devam ediyor.

Sağlıktan modaya, el işinden ev işine, yemek yapmaktan ev ekonomisine kadar kadınların keyifli vakit geçirmelerini sağlayan program, hafta içi her gün saat 14.00’de canlı yayınla teve2’de ekrana geliyor.

Yaratıcı fikirler, öğretici içerikler ve eğlenceli konularla ekrana gelen olan “Derya Baykal’la Gülümse”, her bölümde farklı konuları ele almaya, farklı isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Lezzetli yemek tarifleri ve gülümseten fikirlerle “Derya Baykal’la Gülümse”, canlı yayınla hafta içi her gün  14.00’de teve2’de..

Yayın Tarihi : Hafta içi her gün

Yayın Saati   : 14.00

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