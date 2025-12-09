×
Derya Baykal: Dümbüllü’nün Kavuğu erkek değildir

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2025 10:38

Derya Baykal, tiyatronun ustalık nişanı olarak nitelendirilen “Dümbüllü’nün Kavuğu”nun kadın oyunculara verilmemesiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirecek bir açıklama yaptı: “Dümbüllü’nün Kavuğu erkek değildir. Erol Günaydın’ın ‘E’ de bende.”

Tiyatrocu Derya Baykal, Ahmet Mümtaz Taylan’ın ‘Empati’ adlı programına konuk oldu.

Baykal, geleneksel Türk tiyatrosunun önemli bir sembolü olan ve 1989-2016 yılları arasında eşi Ferhan Şensoy’da bulunan Dümbüllü’nün Kavuğu hakkında konuştu. Ahmet Mümtaz Taylan, ünlü sanatçıya bir dönem çok tartışılan “İsmail Dümbüllü’nün kavuğu erkek midir?” sorusunu yöneltti.

Derya Baykal bunun üzerine, kavuğun kadın oyunculara da verilmesi gerektiğini söyledi: “Bence değildir. Bende de Erol (Günaydın) Abi’nin ‘Zenne Kavukiyesi’ var. Erol Abi’nin bana verdiği. Ama ben böyle büyük bir kavuk olayı varken, bunu hiç gündeme getirmedim. Ben de bunu birine teslim edeceğim. Belki de ikisi iki koldan ilerlerler, o da bir kadına geçer. Geçecek de zaten. Ailesiyle birlikte karar vereceğiz buna. Ben onu hep sakladım. 30 küsur yıl olmuş o kavuk bende olalı. Ben de onu vereceğim. Ama öbür kavuğun bir kadına, geleneği sürdüren bir kadına verilmemesi diye bir şey olamaz.”

FERHAN HAYIR DEMEZDİ

Ferhan Şensoy’un 27 yıl boyunca taşıdığı kavuğu devredeceği kişide “ortaoyunu geleneğini sürdürmesi” ve “tiyatroya katkıda bulunmuş olması” kriterlerini gözettiğini dile getiren Derya Baykal, “Bugün Şevket Çoruh’ta kavuk. Şevket bir tiyatro kazandırdı. Niye bir kadın olmasın? Ferhan da asla buna ‘hayır’ demezdi diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Hep erkekler aldı 

Geleneksel tiyatronun simgesi olan Dümbüllü’nün Kavuğu bugüne dek hep erkek oyunculara verildi. Tuluat ustası İsmail Dümbüllü’nün 1968’de Yeşilçam’ın usta oyuncularından Münir Özkul’a verdiği kavuk, 1989’da Ferhan Şensoy’a devredildi. Şensoy kavuğu 2016’da Rasim Öztekin’e verdi. Öztekin de Şevket Çoruh’a devretti. Dümbüllü’nün Kavuğu 2020 yılından bu yana Çoruh’ta.

 

 

 

 

 

 

 

#Derya Baykal#Erol Günaydın#Zenne Kavukiyesi

