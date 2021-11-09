Derya Baykal, çok konuşulan Ferhan Şensoy paylaşımını anlattı

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Usta oyuncu Ferhan Şensoy 31 Ağustos’ta hayatını kaybetmiş, Derya Baykal, Şensoy’un ölümünün ardından sosyal medya hesabından eski eşi ile sahneledikleri tiyatro oyunundan bir bölümü paylaşmıştı. O paylaşım ise merak konusu olmuştu. Derya Baykal o paylaşımın hakkında ilk kez konuştu.

Baykal, o paylaşımın altına “Güle güle ustam" notunu düşerek eski eşine bir kez daha veda etmiş, türkünün sözleri dikkat çekmişti. Yaşananların ardından ünlü oyuncu Baykal “Ferhan’la birlikte oynadığım, çok sevdiğim, iki saf aşığın hikayesini anlatan bir oyundu. Bir ağıt olduğu için içimden onu koymak geldi. Fazla anlamlar yüklemeyin, başka bir amaç yok” dedi. Eski eşine olan sevgisini ve saygısını belirten Baykal, “Ferhan Şensoy benim çocuklarımın kıymetli babası, torunlarımın dedesi, benim dostum” ifadelerine yer verdi.



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