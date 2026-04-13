Derya Alabora'dan yıllar sonra gelen itiraf: Rol için Güllü’yü istiyordu

Güncelleme Tarihi:

#Derya Alabora#Masumiyet Filmi#Zeki Demirkubuz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 08:27

Derya Alabora, Cemre Onaylı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Cemre ile TBT’ programına konuk oldu.

Zeki Demirkubuz imzalı 1997 yapımı ‘Masumiyet’ filmindeki Uğur rolüyle Altın Portakal ve Altın Koza’da ‘en iyi kadın oyuncu ödülü’nü kazanan Derya Alabora ilginç bir itirafta bulundu.

Zeki Demirkubuz’un o rol için ilk olarak şarkıcı Güllü’yü düşündüğünü dile getiren oyuncu şöyle konuştu: “Zeki Demirkubuz’a başrol ararken destek oluyordum. Zeki, ‘Güllü’yü oynatmak istiyorum. O tip birini arıyorum’ demişti. Zeki ile kim olabilir diye birilerini arıyoruz. Tomris Giritlioğlu ile konuşmuşlar. ‘Çabuk buraya gel’ diye beni aradı. Zeki aksidir de biliyorsunuz. Hemen gittim ve bu kez o rolü benim oynamamı istedi. Bir anda küfreden bir kadın karakterdi. Yeşilçam’a göre çok sert bir işti. Filmin başarısının nedeni senaryonun farklı ve hayatın içinden olmasıydı.”

Gözden KaçmasınBilirkişi noktayı koydu... O morluk itilirken oluştuBilirkişi noktayı koydu... O morluk itilirken oluştuHaberi görüntüle

 

 

